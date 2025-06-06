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Сервісні центри МВС знову працюють після аварії на лінії зв’язку: що відомо
Після тимчасового призупинення через наслідки нічної ракетної атаки, надання послуг у сервісних центрах МВС України відновлено.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу МВС.
Послуги МВС в Україні відновлено
Унаслідок нічної ракетної атаки було пошкоджено магістральну лінію зв’язку провайдера, що забезпечує роботу сервісних центрів МВС. Аварійні бригади оперативно працювали над усуненням наслідків інциденту та вже відновили основні функції системи.
На цей момент надання послуг у сервісних центрах відновлено. Водночас продовжується технічне налаштування електронного запису для відновлення його повноцінної роботи.
Атака на Київ
Сьогодні, 6 червня, унаслідок обстрілу на Київщині пошкоджено залізничні колії. Поїзди Трипільського напрямку змінюють маршрут, а Kyiv City Express тимчасово підсилює сполучення у столиці.
За уточненими даними, внаслідок ворожої атаки минулої ночі, загинули троє людей. Всі — в Соломʼянському районі.
Згідно з оперативними даними, оприлюдненими Київською міською військовою адміністрацією, ситуація в Києві була такою:
- У Солом’янському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі, яку оперативно локалізували рятувальники. Також зафіксовано ворожий удар по одному з освітніх закладів. Крім того, загоряння сталося на верхніх поверхах житлового 16-поверхового будинку — полум’я охопило 8–10 поверхи. На місці працювали служби порятунку, тривала рятувальна операція.
- У Дарницькому районі уламки безпілотника впали на територію дитячого майданчика. За попередніми даними, займання не виникло. Також перевірялась інформація про падіння уламків у кількох інших локаціях району.
- У Голосіївському районі горів об’єкт цивільної інфраструктури. Паралельно тривали роботи з відновлення електропостачання в мікрорайонах на лівому березі столиці.