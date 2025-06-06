Сервісні центри МВС знову працюють після аварії на лінії зв’язку: що відомо

Після тимчасового призупинення через наслідки нічної ракетної атаки, надання послуг у сервісних центрах МВС України відновлено.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу МВС.

Послуги МВС в Україні відновлено

Унаслідок нічної ракетної атаки було пошкоджено магістральну лінію зв’язку провайдера, що забезпечує роботу сервісних центрів МВС. Аварійні бригади оперативно працювали над усуненням наслідків інциденту та вже відновили основні функції системи.

На цей момент надання послуг у сервісних центрах відновлено. Водночас продовжується технічне налаштування електронного запису для відновлення його повноцінної роботи.

Атака на Київ

Сьогодні, 6 червня, унаслідок обстрілу на Київщині пошкоджено залізничні колії. Поїзди Трипільського напрямку змінюють маршрут, а Kyiv City Express тимчасово підсилює сполучення у столиці.

За уточненими даними, внаслідок ворожої атаки минулої ночі, загинули троє людей. Всі — в Соломʼянському районі.

Згідно з оперативними даними, оприлюдненими Київською міською військовою адміністрацією, ситуація в Києві була такою: