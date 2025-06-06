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Kyiv City Express запустив додаткові електрички Дарниця - Святошин - Почайна: який розклад
Сьогодні, 6 червня, на маршрутах Kyiv City Express курсують додаткові рейси — потяги відправлятимуться кожні 30 хвилин із ключових станцій: Святошин, Вокзальна, Дарниця та Почайна.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Kyiv City Express запускає додаткові рейси
Поки фахівці метрополітену працюють над відновленням пошкодженої ділянки лінії, Kyiv City Express забезпечує безперебійне сполучення між лівим і правим берегами столиці.
До графіку міських електричок Kyiv City Express додаються додаткові рейси:
Маршрут Святошин – Вокзальна – Дарниця:
- Д01: 11:00 – 11:52.
- Є01: 11:09 – 11:58.
- Д02: 12:00 – 12:52.
- Є02: 12:09 – 12:58.
- Д03: 13:00 – 13:52.
- Є03: 13:09 – 13:58.
- Д04: 14:00 – 14:52.
- Є04: 14:09 – 14:58.
- Д05: 15:00 – 15:52.
- Є05: 15:09 – 15:58.
Маршрут Дарниця – Почайна – Святошин:
- Д01: 12:01 – 12:50.
- Є01: 12:07 – 12:59.
- Д02: 13:01 – 13:50.
- Є02: 13:07 – 13:59.
- Д03: 14:01 – 14:50.
- Є03: 14:07 – 14:59.
- Д04: 15:01 – 15:50.
- Є04: 15:07 – 15:59.
- Д05: 16:01 – 16:50.
- Є05: 16:07 – 16:59.
Поїзди курсуватимуть за диспетчерським розкладом, який не відображений у офіційних графіках, надаючи пріоритет пасажирським поїздам далекого сполучення.
Загалом, 6 червня можна очікувати рейси приблизно кожні 30 хвилин на всіх станціях протягом усього дня.
Атака на Київ
За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, у столиці через російську атаку четверо загиблих та 20 постраждалих (16 госпіталізували).
Згідно з оперативними даними, оприлюдненими Київською міською військовою адміністрацією, ситуація в Києві була такою:
- У Солом’янському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі, яку оперативно локалізували рятувальники. Також зафіксовано ворожий удар по одному з освітніх закладів. Крім того, загоряння сталося на верхніх поверхах житлового 16-поверхового будинку — полум’я охопило 8–10 поверхи. На місці працювали служби порятунку, тривала рятувальна операція.
- У Дарницькому районі уламки безпілотника впали на територію дитячого майданчика. За попередніми даними, займання не виникло. Також перевірялась інформація про падіння уламків у кількох інших локаціях району.
- У Голосіївському районі горів об’єкт цивільної інфраструктури. Паралельно тривали роботи з відновлення електропостачання в мікрорайонах на лівому березі столиці.