Kyiv City Express запустив додаткові електрички Дарниця - Святошин - Почайна: який розклад

Сьогодні, 6 червня, на маршрутах Kyiv City Express курсують додаткові рейси — потяги відправлятимуться кожні 30 хвилин із ключових станцій: Святошин, Вокзальна, Дарниця та Почайна.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Kyiv City Express запускає додаткові рейси

Поки фахівці метрополітену працюють над відновленням пошкодженої ділянки лінії, Kyiv City Express забезпечує безперебійне сполучення між лівим і правим берегами столиці.

До графіку міських електричок Kyiv City Express додаються додаткові рейси:

Маршрут Святошин – Вокзальна – Дарниця:

Д01: 11:00 – 11:52.

Є01: 11:09 – 11:58.

Д02: 12:00 – 12:52.

Є02: 12:09 – 12:58.

Д03: 13:00 – 13:52.

Є03: 13:09 – 13:58.

Д04: 14:00 – 14:52.

Є04: 14:09 – 14:58.

Д05: 15:00 – 15:52.

Є05: 15:09 – 15:58.

Маршрут Дарниця – Почайна – Святошин:

Д01: 12:01 – 12:50.

Є01: 12:07 – 12:59.

Д02: 13:01 – 13:50.

Є02: 13:07 – 13:59.

Д03: 14:01 – 14:50.

Є03: 14:07 – 14:59.

Д04: 15:01 – 15:50.

Є04: 15:07 – 15:59.

Д05: 16:01 – 16:50.

Є05: 16:07 – 16:59.

Поїзди курсуватимуть за диспетчерським розкладом, який не відображений у офіційних графіках, надаючи пріоритет пасажирським поїздам далекого сполучення.

Загалом, 6 червня можна очікувати рейси приблизно кожні 30 хвилин на всіх станціях протягом усього дня.

Атака на Київ

За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, у столиці через російську атаку четверо загиблих та 20 постраждалих (16 госпіталізували).

Згідно з оперативними даними, оприлюдненими Київською міською військовою адміністрацією, ситуація в Києві була такою: