Kyiv City Express запустил дополнительные электрички Дарница – Святошино – Почайна: какое расписание

Сегодня, 6 июня, на маршрутах Kyiv City Express курсируют дополнительные рейсы — поезда будут отправляться каждые 30 минут с ключевых станций: Святошино, Вокзальная, Дарница и Почайная.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци".

Kyiv City Express запускает дополнительные рейсы

Пока специалисты метрополитена работают над восстановлением поврежденного участка линии, Kyiv City Express обеспечивает бесперебойное сообщение между левым и правым берегами столицы.

К графику городских электричек Kyiv City Express прилагаются дополнительные рейсы:

Маршрут Святошино – Вокзальная – Дарница:

Д01: 11:00 – 11:52.

Е01: 11:09 – 11:58.

Д02: 12:00 – 12:52.

Е02: 12:09 – 12:58.

Д03: 13:00 – 13:52.

Е03: 13:09 – 13:58.

Д04: 14:00 – 14:52.

Е04: 14:09 – 14:58.

Д05: 15:00 – 15:52.

Е05: 15:09 – 15:58.

Маршрут Дарница – Почайная – Святошино:

Д01: 12:01 – 12:50.

Е01: 12:07 – 12:59.

Д02: 13:01 – 13:50.

Е02: 13:07 – 13:59.

Д03: 14:01 – 14:50.

Е03: 14:07 – 14:59.

Д04: 15:01 – 15:50.

Е04: 15:07 – 15:59.

Д05: 16:01 – 16:50.

Е05: 16:07 – 16:59.

Поезда будут курсировать по диспетчерскому расписанию, которое не отражено в официальных графиках, придавая приоритет пассажирским поездам дальнего сообщения.

В общей сложности, 6 июня можно ожидать рейсы примерно каждые 30 минут на всех станциях в течение всего дня.

Атака на Киев

За информацией городского головы Киева Виталия Кличко, в столице из-за российской атаки четверо погибших и 20 пострадавших (16 госпитализировали).

Согласно оперативным данным, обнародованным Киевской городской военной администрацией, ситуация в Киеве была такой: