Сеть NOVUS официально открыла первые два супермаркета во Львове

14 августа сеть NOVUS вышла на рынок Львова и официально открыла сразу два новых супермаркета – на проспекте Червоной Калины, 60 и улице Зеленой, 147.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление руководителя отдела внешних коммуникаций и связей с общественностью NOVUS Кристины Ивченко.

Что предлагают покупателям в новых магазинах

По словам представительницы ритейлера, на львовские локации перенесли ключевые стандарты и ассортимент столичной сети:

продукцию собственного производства от "Мастеров Вкуса";

товары под собственными торговыми марками;

свежее охлажденное мясо;

эксклюзивный импортный ассортимент товаров.

Компания отмечает соблюдение европейских стандартов качества, свежести и создание комфортных условий для покупателей. Ритейлер планирует изучать потребительские предпочтения жителей города для дальнейшего формирования предложения.

Возвращение на запад страны и развитие

В компании отметили, что выход на рынок Львова стал важным этапом масштабирования, ведь многие годы назад первый магазин сети NOVUS начинал работу именно в западном регионе Украины.

Торжественное открытие посетили почетные гости, среди которых советница-посланница и временная поверенная в делах Литвы в Украине Агне Скайстите, первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, а также Михаил Весельский со своими командами.

Напомним, ранее сеть супермаркетов Novus получила от Антимонопольного комитета Украины разрешение аренды активов группы "Евротек" и запланировала открыть на их месте свои первые магазины во Львове и Ивано-Франковске.