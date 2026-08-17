Мережа NOVUS офіційно відкрила перші два супермаркети у Львові

14 серпня мережа NOVUS вийшла на ринок Львова та офіційно відкрила одразу два нові супермаркети — на проспекті Червоної Калини, 60 та вулиці Зеленій, 147.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву керівниці відділу зовнішніх комунікацій і зв'язків із громадськістю NOVUS Христини Івченко.

Що пропонують покупцям у нових магазинах

За словами представниці ритейлера, на львівські локації перенесли ключові стандарти та асортимент столичної мережі:

продукцію власного виробництва від "Майстрів Смаку";

товари під власними торговими марками;

свіже охолоджене м'ясо;

ексклюзивний імпортний асортимент товарів.

Компанія наголошує на дотриманні європейських стандартів якості, свіжості та створенні комфортних умов для покупців. Ритейлер планує вивчати споживчі вподобання жителів міста для подальшого формування пропозиції.

Повернення на захід країни та розвиток

У компанії зазначили, що вихід на ринок Львова став важливим етапом масштабування, адже багато років тому перший магазин мережі NOVUS починав роботу саме у західному регіоні України.

Урочисте відкриття відвідали почесні гості, серед яких радниця-посланниця та тимчасова повірена у справах Литви в Україні Аґне Скайстітє, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, а також Михайло Весельський зі своїми командами.

Нагадаємо, раніше мережа супермаркетів Novus отримала від Антимонопольного комітету України дозвіл на оренду активів групи "Євротек" та запланувала відкрити на їхньому місці свої перші магазини у Львові та Івано-Франківську.