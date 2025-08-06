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Сеть "Параллель" начала устанавливать СЭС на свои АЗС

АЗС Параллель
Фото: прессслужба компаныъ

Сеть АЗС параллель начала программу установки солнечных электростанций на своих автозаправочных комплексах. Об этом говорится в сообщении компании, пишет Delo.ua.

Согласно сообщению, проект является частью долгосрочной стратегии энергетической трансформации компании, направленной на повышение энергонезависимости и внедрение стабильных решений в работе сети.

Часть инвестиционной программы компания реализует при поддержке банков-партнеров – ПУМБ, банка "Южный". Переговоры с другими финансовыми учреждениями продолжаются.

В 2025 году "Параллель" инвестировала 40,5 млн грн в развитие инфраструктуры, значительная часть которых направлена на внедрение СЭС, а также на обновление инфраструктуры и цифровую модернизацию.

О сети "Параллель"

"Параллель" была основана как часть холдинга СКМ Рината Ахметова, но после 2020 года сеть приобрел бизнесмен Александр Дубинин. После покупки группа сохранила 22 АЗС, сосредоточенные преимущественно в Днепропетровской, Одесской, Киевской и части подконтрольной Украине территории Донецкой и Запорожской областей. Сейчас под вывеской сети "Параллель" в Украине работает 76 АЗС.

В ноябре 2023 года стало известно, что "Параллель" хочет купить сети "Прайм" и Motto. Источники на рынке сообщали о переговорах между компаниями, однако непосредственные участники возможного соглашения опровергали факт переговоров.

Впоследствии сеть "Прайм" была продана оптовому игроку на рынке дизтоплива Антону Ломаному. В сентябре 2024 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании "Гефест", которая является частью группы "Параллель", на приобретение доли в сети автозаправок Motto.

Автор:
Степан Крьока