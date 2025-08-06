Мережа "Паралель" почала встановлювати СЕС на свої АЗС

Мережа АЗС паралель почала програму зі встановлення сонячних електростанцій на своїх автозаправних комплексах. Про це йде мова в повідомленні компанії, повідомляє Delo.ua.

Згідно з повідомленням, проєкт є частиною довгострокової стратегії енергетичної трансформації компанії, спрямованої на підвищення енергонезалежності та впровадження сталих рішень у роботі мережі.

Частину інвестиційної програми компанія реалізовує за підтримки банків-партнерів — ПУМБ, банку "Південний". Перемовини з іншими фінансовими установами тривають.

У 2025 році "Параллель" інвестувала 40,5 млн грн у розвиток інфраструктури, значну частину яких спрямовано на впровадження СЕС, а також на оновлення інфраструктури та цифрову модернізацію.

Про мережу "Паралель"

"Паралель" була заснована як частина холдингу СКМ Ріната Ахметова, але після 2020 року мережу придбав бізнесмен Олександр Дубінін. Після покупки, група зберегла 22 АЗС, зосереджені переважно у Дніпропетровській, Одеській, Київській та частині підконтрольної Україні території Донецької та Запорізької областей. Зараз під вивіскою мережі "Паралель" в Україні працює 76 АЗС.

У листопаді 2023 року стало відомо, що "Паралель" хоче купити мережі "Прайм" та Motto. Джерела на ринку повідомляли про переговори між компаніями, проте безпосередні учасники можливої угоди спростовували факт таких переговорів.

Згодом мережу "Прайм" продали гуртовому гравцю на ринку дизпального Антону Ломаному. У вересні 2024 Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії "Гефест" яка є частиною групи "Паралель", на придбання частки в мережі автозаправок Motto.