Сезон вишни в Украине задерживается: почему до сих пор нет дешевой ягоды

В этом году сезон украинской вишни стартует со значительным опозданием, а темпы выхода ягоды на внутренний рынок существенно ниже по сравнению с прошлогодними показателями.

Как пишет Delo.ua со ссылкой на Аgrotimes, об этом рассказала Ксения Гусева, эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ".

По ее словам, если в прошлом году в начале лета местная вишня уже массово продавалась на украинском рынке, то ее предложение со стороны производителей остается очень ограниченным.

"В прошлом году на эту дату вишня уже была массово представлена на рынке. В этом году ее пока нет, поэтому прогнозировать что-то сложно", - констатирует эксперт.

Из-за задержки сезона и нехватки фактических данных аналитики сейчас воздерживаются от конкретных прогнозов стоимости ягоды и общих объемов урожая.

Гусева пояснила, что четкие выводы относительно уровня оптовых и розничных цен, а также дальнейших перспектив сезона можно будет сделать только после того, как начнется массовое поступление украинской вишни на рынок.

Ранее операторы рынка отмечали, что на созревание косточковых культур в Украине в этом году повлияли нестабильные погодные условия весной.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.