Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,51

--0,05

EUR

50,88

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,57

44,48

EUR

51,15

50,95

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Сезон вишні в Україні затримується: чому досі немає дешевої ягоди

вишня
Українська вишня виходить на ринок із запізненням / Depositphotos

Цього року сезон української вишні стартує зі значним запізненням, а темпи виходу ягоди на внутрішній ринок є суттєво нижчими порівняно з минулорічними показниками.

Як пише Delo.ua з посиланням на Аgrotimes, про це розповіла Ксенія Гусєва, експертка плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ".

За її словами, якщо торік на початку літа місцева вишня вже масово продавалася на українському ринку, то наразі її пропозиція з боку виробників залишається дуже обмеженою.

"У минулому році на цю дату вишня вже була масово представлена на ринку. Цього року її поки що немає, тому прогнозувати щось складно", — констатує експертка.

Через затримку сезону та брак фактичних даних аналітики наразі утримуються від конкретних прогнозів щодо вартості ягоди та загальних обсягів урожаю. 

Гусєва пояснила, що чіткі висновки стосовно рівня гуртових і роздрібних цін, а також подальших перспектив сезону можна буде зробити лише після того, як почнеться масове надходження української вишні на ринок.

Раніше оператори ринку зазначали, що на графік дозрівання кісточкових культур в Україні цьогоріч вплинули нестабільні погодні умови навесні.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Автор:
Тетяна Бесараб
Онлайн-трансляція "HR Wisdom Summit 2026"
Івент