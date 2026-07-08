Сезон вишні в Україні затримується: чому досі немає дешевої ягоди

Цього року сезон української вишні стартує зі значним запізненням, а темпи виходу ягоди на внутрішній ринок є суттєво нижчими порівняно з минулорічними показниками.

Як пише Delo.ua з посиланням на Аgrotimes, про це розповіла Ксенія Гусєва, експертка плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ".

За її словами, якщо торік на початку літа місцева вишня вже масово продавалася на українському ринку, то наразі її пропозиція з боку виробників залишається дуже обмеженою.

"У минулому році на цю дату вишня вже була масово представлена на ринку. Цього року її поки що немає, тому прогнозувати щось складно", — констатує експертка.

Через затримку сезону та брак фактичних даних аналітики наразі утримуються від конкретних прогнозів щодо вартості ягоди та загальних обсягів урожаю.

Гусєва пояснила, що чіткі висновки стосовно рівня гуртових і роздрібних цін, а також подальших перспектив сезону можна буде зробити лише після того, як почнеться масове надходження української вишні на ринок.

Раніше оператори ринку зазначали, що на графік дозрівання кісточкових культур в Україні цьогоріч вплинули нестабільні погодні умови навесні.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.