Shein планирует открыть свои первые стационарные магазины во Франции: кто выступает против

Интернет-ритейлер Shein планирует открыть свои первые стационарные магазины во Франции уже в ноябре в рамках соглашения с владельцем универмагов Société des Grands Magasins (SGM). Этот шаг вызвал острую критику со стороны французских ритейлеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Магазины Shein должны появиться в универмаге BHV в центре Парижа и пяти других французских городах в универмагах Galeries Lafayette. Это знаменует новый шаг для Shein, поскольку до этого бренд размещал лишь временные маркетинговые выставки по всему миру.

Президент SGM Фредерик Мерлен считает, что запуск привлечет младшую клиентуру. Он отметил, что таким образом покупатель сможет "приобрести товар Shein и дизайнерскую сумку в один день".

Тем не менее, группа Galeries Lafayette, которая предоставляла магазины в аренду под своим именем из-за франчайзингового соглашения с SGM, выступила против этого шага, назвав его нарушением сделки, и заявила о планах этого предотвратить. В заявлении группы говорится: "Galeries Lafayette категорически не соглашается с этим решением о позиционировании и практике этого бренда сверхбыстрой моды, что противоречит его предложениям и ценностям".

Конфликт и законодательное давление

Shein, продающий платья за 12 евро и джинсы за 20 евро, сталкивается с давлением со стороны других розничных торговцев, политиков и регуляторов. Французские законодатели уже поддержали законопроект, регулирующий скорую моду, который, в случае внедрения, "запретят Shein рекламировать себя".

Глава ассоциации розничной торговли одеждой Fédération Française du Pret-a-Porter, Ян Ривоаллан, заявил: "Перед парижской ратушей создают новый мегамагазин Shein, который – после уничтожения десятков французских брендов – преследует цель еще больше заполнить наш рынок одноразовыми товарами".

Это давление усугубляется на фоне банкротства нескольких французских ритейлеров быстрой моды, таких как Jennyfer и NafNaf, которое произошло в начале этого года.

Изменение бизнес-модели на фоне вызовов

Успех Shein традиционно обусловлен бизнес-моделью, которая работает исключительно онлайн, пользуясь лазейками в таможенных правилах, освобождающих от уплаты пошлин низкосортные посылки. Руководители Shein заявляли, что это позволяет им иметь мало непроданных товаров, в отличие от обычных магазинов.

Создание физических магазинов, которое потребует поддержки запасов и увеличит эксплуатационные расходы, является значительным отклонением от этой модели.

Это происходит на фоне адаптации компании к изменениям: в США уже закончилось действие освобождения от пошлины "de minimis" для посылок низкой стоимости, и Евросоюз планирует сделать то же самое.

Первый магазин Shein на шестом этаже BHV откроется в начале ноября, а затем запланированы открытия в Galeries Lafayette в Дижоне, Гренобле, Реймсе, Лиможе и Анже. Исполнительный глава Дональд Танг отметил, что Shein особенно популярен в провинциальных и сельских районах, где у клиентов "меньше вариантов модной одежды".

Напомним, Франция оштрафовала онлайн-ритейлер Shein на 150 миллионов евро (приблизительно $176 млн) за нарушение правил использования файлов cookie. Компания не согласна с решением и заявила, что подаст апелляцию.