Shein планує відкрити свої перші стаціонарні магазини у Франції: хто виступає проти

Інтернет-ритейлер Shein планує відкрити свої перші стаціонарні магазини у Франції вже у листопаді в рамках угоди з власником універмагів Société des Grands Magasins (SGM). Цей крок викликав гостру критику з боку французьких ритейлерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Магазини Shein мають з'явитися в універмазі BHV у центрі Парижа та у п'яти інших французьких містах в універмагах Galeries Lafayette. Це знаменує "новий крок для Shein", оскільки до цього бренд розміщував лише тимчасові маркетингові виставки по всьому світу.

Президент SGM Фредерік Мерлен вважає, що запуск залучить молодшу клієнтуру. Він зазначив, що таким чином покупець зможе "придбати товар Shein та дизайнерську сумку в один день".

Проте, група Galeries Lafayette, яка надавала магазини в оренду під своїм ім'ям через франчайзингову угоду з SGM, виступила проти цього кроку, назвавши його порушенням угоди, та заявила про плани цьому запобігти. У заяві групи йдеться: "Galeries Lafayette категорично не погоджується з цим рішенням щодо позиціонування та практики цього бренду надшвидкої моди, що суперечить його пропозиції та цінностям".

Конфлікт та законодавчий тиск

Shein, який продає сукні за 12 євро та джинси за 20 євро, стикається з тиском з боку інших роздрібних торговців, політиків та регуляторів. Французькі законодавці вже підтримали законопроєкт, що регулює швидку моду, який, у разі впровадження, "заборонuть Shein рекламувати себе".

Голова асоціації роздрібної торгівлі одягом Fédération Française du Pret-a-Porter, Ян Рівоаллан, заявив: "Перед паризькою ратушею створюють новий мегамагазин Shein, який – після знищення десятків французьких брендів – має на меті ще більше заповнити наш ринок одноразовими товарами".

Цей тиск посилюється на тлі банкрутства кількох французьких ритейлерів швидкої моди, таких як Jennyfer та NafNaf, що відбулося на початку цього року.

Зміна бізнес-моделі на тлі викликів

Успіх Shein традиційно зумовлений бізнес-моделлю, яка працює виключно онлайн, користуючись лазівками у митних правилах, що звільняють від сплати мита низьковартісні посилки. Керівники Shein заявляли, що це дозволяє їм мати "мало непроданих товарів, на відміну від звичайних магазинів".

Створення фізичних магазинів, що вимагатиме підтримки запасів та збільшить експлуатаційні витрати, є значним відхиленням від цієї моделі.

Це відбувається на тлі адаптації компанії до змін: у США вже закінчилася дія звільнення від мита "de minimis" для посилок низької вартості, і Євросоюз планує зробити те саме.

Перший магазин Shein на шостому поверсі BHV відкриється на початку листопада, а далі заплановані відкриття в Galeries Lafayette у Діжоні, Греноблі, Реймсі, Ліможі та Анже. Виконавчий голова Дональд Танг зазначив, що Shein особливо популярний у провінційних та сільських районах, де у клієнтів "менше варіантів модного одягу".

Нагадаємо, Франція оштрафувала онлайн-ритейлер Shein на 150 мільйонів євро (приблизно $176 млн) за порушення правил використання файлів cookie. Компанія не погоджується з рішенням та заявила, що подасть апеляцію.