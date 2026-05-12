Shell выходит с рынка АЗС во Франции: на продажу выставили десятки заправок

Shell официально объявила о продаже французской сети АЗС / Depositphotos

Нефтяной гигант Shell планирует продать свои французские автозаправочные станции. Соглашение стоимостью в миллионы евро должно завершиться к 2027 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает газета Les Echos со ссылкой на внутренние документы компании.

Речь идет о продаже около 60 автозаправочных станций на французских автомагистралях. Эти объекты работают по модели управления сторонними операторами, где Shell выступает поставщиком горючего и сервисных услуг.

Несмотря на планы продаж, этот сегмент бизнеса демонстрирует стабильную доходность.

Согласно отчету за 2025 год, операционная прибыль французской сети АЗС Shell составила 108,5 млн евро (около 127,5 млн долларов).

Компания уже официально проинформировала представителей профсоюзов о своих намерениях.

Ожидается, что Shell определится с покупателем уже в третьем квартале этого года, а полное закрытие сделки запланировано на начало 2027 года.

Этот шаг может быть частью глобальной стратегии энергетического концерна по пересмотру портфеля активов на европейском рынке.

Напомним, Shell сообщила о существенном росте прибыли за первый квартал 2026 года. Главными факторами успеха стали высокие цены на энергоносители, вызванные войной в Иране, и сверхприбыли от торговых операций на волатильном рынке.

Автор:
Татьяна Бессараб