ТОП 100
бізнесу
Shell виходить з ринку АЗС у Франції: на продаж виставлять десятки заправок

Shell офіційно оголосила про продаж французької мережі АЗС / Depositphotos

Нафтовий гігант Shell планує продати свої французькі автозаправні станції. Угода вартістю у мільйони євро має завершитися до 2027 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє газета Les Echos із посиланням на внутрішні документи компанії.

Йдеться про продаж близько 60 автозаправних станцій  на французьких автомагістралях. Ці об'єкти наразі працюють за моделлю управління сторонніми операторами, де Shell виступає постачальником пального та сервісних послуг.

Попри плани щодо продажу, цей сегмент бізнесу демонструє стабільну прибутковість.

Згідно зі звітом за 2025 рік, операційний прибуток французької мережі АЗС Shell склав 108,5 млн євро (близько 127,5 млн доларів).

Компанія вже офіційно поінформувала представників профспілок про свої наміри.

Очікується, що Shell визначиться з покупцем уже у третьому кварталі поточного року, а повне закриття угоди заплановане на початок 2027 року.

Цей крок може бути частиною глобальної стратегії енергетичного концерну щодо перегляду портфеля активів на європейському ринку.

Нагадаємо, Shell повідомила про суттєве зростання прибутку за перший квартал 2026 року. Головними чинниками успіху стали високі ціни на енергоносії, спричинені війною в Ірані, та надприбутки від торговельних операцій на волатильному ринку. 

Автор:
Тетяна Бесараб