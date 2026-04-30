Силы беспилотных систем ВСУ ежемесячно наносят ущерб армии окупантов на $4 млрд - командующий Мадяр

Силы беспилотных систем ВСУ демонстрируют экономическую эффективность и ежемесячно наносят российской армии ущерб примерно на $4 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал в интервью BBC командующий подразделением, Роберт Бровди (Мадяр), объяснивший методику расчета потерь противника.

Математика ущерба РФ от Мадяра

По словам командования, экономическая эффективность соотносится 1 к 100: один доллар, вложенный в дроны, конвертируется примерно в сто долларов убытков российских войск.

По его словам, в расчетах используется стоимость подготовки одного российского военнослужащего – примерно 56,2 тыс. долларов, включающего мобилизацию, снаряжение, обучение и доставку к фронту. Именно эти данные, как утверждается, основываются на российских источниках.

Отдельные типы пораженной техники также имеют условную оценку: например, уничтоженный легковой автомобиль оценивается около 1000 долларов.

На основе такой методологии, отмечает командование, лишь подразделения Сил беспилотных систем ежемесячно наносят противнику ущерб примерно на $4 млрд, тратя при этом около $40 млн на дроны.

Также, по словам командующего, средний расчет показывает, что уничтожение одного российского пехотинца за 10 месяцев обходится примерно в 882 доллара.

Кто такой "Мадяр"?

Роберт Иосифович Бровди, позывной "Мадяр", - украинский военнослужащий, майор Вооруженных сил Украины, с 3 июня 2025 занимающий должность командующего Сил беспилотных систем ВСУ. Он также является основателем и бывшим командиром подразделения аэроразведки и ударных БПЛА "Птицы Мадяра".

Родился 9 августа 1975 в Ужгороде, Закарпатская область. Окончил Ужгородский национальный университет по специальности "Экономика предприятия".

До начала полномасштабной войны Бровди занимался предпринимательской деятельностью, начиная с 1998 года. Он работал в сферах торговли, недвижимости и агробизнеса, в частности, был привлечен к проектам зернотрейдинга. Также участвовал в культурных инициативах как соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году добровольно присоединился к обороне государства. Участвовал в боевых действиях по самым горячим направлениям фронта.

Впоследствии он основал подразделение "Птицы Мадяра", специализирующееся на применении беспилотных систем для аэроразведки и ударных операций. Подразделение сыграло заметную роль в боях за Бахмут, Соледар и на Херсонском направлении.

Позывной "Мадяр" связан с его происхождением из Закарпатья и венгерскими корнями.

В 2025 году Роберту Бровди было присвоено звание Героя Украины, а также назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ. Он имеет воинское звание майора.

О Силах беспилотных систем

Силы беспилотных систем (СБС) в составе Вооруженных сил Украины являются отдельным родом войск, специализирующимся на применении воздушных, наземных и морских роботизированных систем как надводных, так и подводных.

Основной функцией ССС является обеспечение боевой работы с использованием беспилотных технологий, а также эффективное планирование операций, управление подразделениями и автоматизированный учет применения дронов и боеприпасов.

В состав подразделений входят операторы беспилотных систем, инженеры, технические специалисты и программисты, обеспечивающие полный цикл работы дроновых комплексов – от подготовки к выполнению боевых задач.

С 2025 года в структуре ССС внедрена единая электронная система учета боевых действий, позволяющая систематизировать и фиксировать результаты применения беспилотных средств в реальном времени.

Напомним, недавно Минобороны совместно с Brave1 провело полигонные испытания нового поколения ударных FPV-дронов от восьми украинских производителей. В ходе тестов беспилотники преодолевали до 25 км и успешно поражали цели даже в условиях активного действия РЭБ.