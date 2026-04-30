Сили безпілотних систем ЗСУ щомісячно наносять збитки армії окупантів на $4 млрд - командувач Мадяр

дрони
Мадяр пояснив економіку ударів по РФ / Depositphotos

Сили безпілотних систем ЗСУ демонструють економічну ефективність та щомісяця завдають російській армії збитків приблизно на $4 млрд. 

 Як пише Delo.ua, про це розповів в інтерв'ю ВВС командувач підрозділу, Роберт Бровді (Мадяр), який пояснив методику розрахунку втрат противника.  

Математика збитків РФ від Мадяра

За словами командування, економічна ефективність співвідноситься 1 до 100: один долар, вкладений у дрони, конвертується приблизно у сто доларів збитків російських військ.

За його словами, у розрахунках використовується вартість підготовки одного російського військовослужбовця - приблизно 56,2 тис. доларів, що включає мобілізацію, спорядження, навчання та доставку до фронту. Саме ці дані, як стверджується, базуються на російських джерелах.

Окремі типи ураженої техніки також мають умовну оцінку: наприклад, знищений легковий автомобіль оцінюється у близько 1000 доларів.

На основі такої методології, зазначає командування, лише підрозділи Сил безпілотних систем щомісяця завдають противнику збитків приблизно на $4 млрд, витрачаючи при цьому близько $40 млн на дрони.

"Один долар, вкладений у дрони, дає близько ста доларів втрат противника", — йдеться в поясненні.

Також, за словами командувача, середній розрахунок показує, що знищення одного російського піхотинця за 10 місяців обходиться приблизно у 882 долари.

Хто такий "Мадяр"? 

Роберт Йосипович Бровді, позивний "Мадяр", - український військовослужбовець, майор Збройних сил України, який з 3 червня 2025 року обіймає посаду командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Він також є засновником та колишнім командиром підрозділу аеророзвідки й ударних БПЛА "Птахи Мадяра".

Народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді, Закарпатська область. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю "Економіка підприємства".

До початку повномасштабної війни Бровді займався підприємницькою діяльністю, починаючи з 1998 року. Він працював у сферах торгівлі, нерухомості та агробізнесу, зокрема був залучений до проєктів зернотрейдингу. Також брав участь у культурних ініціативах як співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році добровільно долучився до оборони держави. Брав участь у бойових діях на найгарячіших напрямках фронту.

Згодом він заснував підрозділ "Птахи Мадяра", який спеціалізується на застосуванні безпілотних систем для аеророзвідки та ударних операцій. Підрозділ відіграв помітну роль у боях за Бахмут, Соледар та на Херсонському напрямку.

Позивний "Мадяр" пов’язаний із його походженням із Закарпаття та угорським корінням.

У 2025 році Роберту Бровді було присвоєно звання Героя України, а також призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ. Він має військове звання майора.

Про Сили безпілотних систем

Сили безпілотних систем (СБС) у складі Збройних сил України є окремим родом військ, що спеціалізується на застосуванні повітряних, наземних та морських роботизованих систем - як надводних, так і підводних.

Основною функцією СБС є забезпечення бойової роботи з використанням безпілотних технологій, а також ефективне планування операцій, управління підрозділами та автоматизований облік застосування дронів і боєприпасів.

До складу підрозділів входять оператори безпілотних систем, інженери, технічні фахівці та програмісти, які забезпечують повний цикл роботи дронових комплексів - від підготовки до виконання бойових завдань.

З 2025 року в структурі СБС впроваджено єдину електронну систему обліку бойових дій, що дозволяє систематизувати та фіксувати результати застосування безпілотних засобів у реальному часі.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони спільно з Brave1 провело полігонні випробування нового покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників. Під час тестів безпілотники долали до 25 км та успішно вражали цілі навіть в умовах активної дії РЕБ.

Автор:
Ольга Опенько