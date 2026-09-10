Система соцстрахования получила значительно больше средств от украинцев и бизнеса

В январе-августе 2026 года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 502,6 млрд. грн. Это на 79,1 млрд грн, или на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

За первые восемь месяцев 2025 плательщики перечислили 423,5 млрд грн ЕСВ.

Единый взнос платят работодатели — юридические и физические лица, использующие наемный труд, а также ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Денежные средства ЕСВ используются в системе общеобязательного государственного социального страхования, в частности для финансирования пенсий, выплат в случае временной нетрудоспособности и несчастных случаев на производстве.

Для работников уплата взноса также влияет на формирование страхового стажа, необходимого для назначения пенсии и отдельных социальных выплат.

Проверить состояние расчетов можно в Электронном кабинете ГНС в разделе "Состояние расчетов с бюджетом" через приложение "Моя налоговая" или в центре обслуживания плательщиков.

Напомним, за первое полугодие 2026 года поступления ЕСВ составили 370,7 млрд грн. Это было на 17,8% больше, чем в январе-июне 2025 года.