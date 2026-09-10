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Система соцстрахування отримала значно більше коштів від українців і бізнесу

Гривні
Система соцстрахування отримала значно більше коштів від українців і бізнесу

У січні-серпні 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 502,6 млрд грн. Це на 79,1 млрд грн, або на 18,7%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

За перші вісім місяців 2025 року платники перерахували 423,5 млрд грн ЄСВ.

Єдиний внесок сплачують роботодавці — юридичні та фізичні особи, які використовують найману працю, а також ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Кошти ЄСВ використовуються у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, зокрема для фінансування пенсій, виплат у разі тимчасової непрацездатності та нещасних випадків на виробництві.

Для працівників сплата внеску також впливає на формування страхового стажу, необхідного для призначення пенсії та окремих соціальних виплат.

Перевірити стан розрахунків можна в Електронному кабінеті ДПС у розділі "Стан розрахунків з бюджетом", через застосунок "Моя податкова" або у центрі обслуговування платників.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року надходження ЄСВ становили 370,7 млрд грн. Це було на 17,8% більше, ніж за січень-червень 2025 року.

Автор:
Тетяна Гойденко

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