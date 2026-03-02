Ситуация безопасности: "Укрзализныця" обновила информацию о движении поездов в регионах

"Укрзализныця" работает в усиленном режиме и обеспечивает движение поездов там, где это позволяет ситуация безопасности. По состоянию на 2 марта сообщение с рядом регионов сохраняется по расписанию, в отдельных направлениях действуют автобусные трансферы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Поезда в регионы

Отмечается, что движение поездами в/из Запорожья, Херсона и Сум осуществляется по расписанию.

В Херсонской области движение поездов между Николаевом и Херсоном осуществляется с учетом текущей ситуации безопасности. Графики могут быть корректированы в зависимости от оперативных условий в регионе.

На Сумщине и Черниговской области региональные поезда курсируют в сообщении в и из Конотопа. В то же время, на нежинском направлении пригородные рейсы выполняются по адаптированным графикам.

На Харьковщине и Донетчине из-за ограничений безопасности действуют автобусные трансферы на участке от Лозовой до Краматорска. В то же время региональный экспресс в направлении Изюма курсирует в соответствии с установленным расписанием.

Напомним, несколько дней назад РФ атаковала дронами и ракетами гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Враг бил и по железнодорожной инфраструктуре. Донецкой области, Запорожья, Николаевщины и Одесщины. Повреждены два локомотива. Движение поездов не останавливалось.