Безпекова ситуація: "Укрзалізниця" оновила інформацію про рух поїздів у регіонах

“Укрзалізниця” працює у посиленому режимі та забезпечує рух поїздів там, де це дозволяє безпекова ситуація. Станом на 2 березня сполучення з низкою регіонів зберігається за розкладом, на окремих напрямках діють автобусні трансфери.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Поїзди до регіонів

Зазначається, що рух поїздами до/з Запоріжжя, Херсона та Сум наразі здійснюється за розкладом.

На Херсонщині рух поїздів між Миколаєвом і Херсоном здійснюється з урахуванням поточної безпекової ситуації. Графіки можуть коригуватися залежно від оперативних умов у регіоні.

На Сумщині та Чернігівщині регіональні поїзди курсують у сполученні до та з Конотопа. Водночас на ніжинському напрямку приміські рейси виконуються за адаптованими графіками.

На Харківщині та Донеччині через безпекові обмеження діють автобусні трансфери на ділянці від Лозової до Краматорська. Водночас регіональний експрес у напрямку Ізюма курсує відповідно до встановленого розкладу.

Нагадаємо, кілька днів тому РФ атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України. Ворог бив і по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся.