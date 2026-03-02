Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Безпекова ситуація: "Укрзалізниця" оновила інформацію про рух поїздів у регіонах

потяг, вокзал, Укрзалізниця
Безпекова ситуація впливає на рух поїздів / Вікіпедія

“Укрзалізниця” працює у посиленому режимі та забезпечує рух поїздів там, де це дозволяє безпекова ситуація. Станом на 2 березня сполучення з низкою регіонів зберігається за розкладом, на окремих напрямках діють автобусні трансфери.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Поїзди до регіонів

 Зазначається, що рух поїздами до/з Запоріжжя, Херсона та Сум наразі здійснюється за розкладом.

На Херсонщині рух поїздів між Миколаєвом і Херсоном здійснюється з урахуванням поточної безпекової ситуації. Графіки можуть коригуватися залежно від оперативних умов у регіоні.

На Сумщині та Чернігівщині регіональні поїзди курсують у сполученні до та з Конотопа. Водночас на ніжинському напрямку приміські рейси виконуються за адаптованими графіками.

На Харківщині та Донеччині через безпекові обмеження діють автобусні трансфери на ділянці від Лозової до Краматорська. Водночас регіональний експрес у напрямку Ізюма курсує відповідно до встановленого розкладу.

Нагадаємо, кілька днів тому  РФ атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України. Ворог бив і по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся.

Автор:
Ольга Опенько