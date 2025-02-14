Скандал с издевательством над кабанами: экс-сотрудники "Континентала" избежали заключения

Зборовский районный суд осудил трех работников сельскохозяйственной фирмы за жестокое обращение с дикими кабанами на поле Железной общины. Мужчины получили условное наказание сроком на год и уплатили более 300 тысяч гривен нанесенного ущерба Государственному специализированному предприятию "Леса Украины".

Об этом пишет Zaxid.

Во время жатвы в 2024 году в Тернопольской области трактористы и комбайнеры намеренно давили стадо диких кабанов сельскохозяйственной техникой. Соответствующие видео, появившиеся в соцсетях в декабре, привлекли внимание стражей порядка. Они установили, что таких случаев было два. К одному из них причастны жители Зборовской и Бережанской общин: Виталий Мартынюк, Николай Жвирблевский и Андрей Головатый.

Следствие установило, что 20 октября 2024 года один из обвиняемых работал комбайнером в ООО "Мрия Сервис", принадлежащего к "Континенталу фармерз групп", и собирал кукурузу в селе Мыльное Залозецкого общества. Два других обвиняемых также находились на поле.

Во время работы перед комбайном выбежал дикий кабан, случайно попавший в жатку комбайна и получивший повреждение конечностей. Комбайнер дважды бросил в животное гаечный ключ, другой обвиняемый нанес несколько ножевых ударов. Кабан погиб от полученных ранений.

Согласно приговору Зборовского районного суда от 12 февраля, материальный ущерб от убийства животного составил 319 тысяч гривен. Мужчины полностью признали свою вину и заключили соглашение о признании виновности. Они уже возместили 300 тысяч гривен "Лисам Украины".

Судья учел искреннее раскаяние обвиняемых, уплаченный ущерб и тот факт, что каждый из них имеет по двое детей. Он признал их виновными в жестоком обращении с животными и назначил наказание – пять лет лишения свободы, но освободил от отбывания основного срока, установив испытательный срок на один год.

Реакция компании

В компании "Континентал фармерз групп" установили всех причастных к издевательству над дикими кабанами и уволили работников, принимавших в этом участие.

Всего в инциденте было задействовано шесть работников компании и два работника подрядчика, предоставлявшего услуги по перевозке урожая.

Компания прекратила сотрудничество с подрядчиком, а также передала полиции GPS-данные по движению техники и информацию о технике подрядчика, которая была на месте происшествия. Кроме того, внесены изменения в корпоративный кодекс этики, усилен внутренний контроль и введены учебные программы для сотрудников по ответственному обращению с животными.

Стоит добавить, что на мужчинах вина не только за убийство этого животного. В прошлом году Ассоциация зоозащитных организаций Украины и общественная организация защиты прав животных URSA обратились с заявлениями в полицию для возбуждения уголовного производства по факту жестокого убийства животных группой лиц и распространения контента жестокого характера.

"На нем (речь идет о неопубликованном видео, которое попало к зоозащитникам) эти же животноводы привязали беременную самку кабана к трактору за лапы, таскали по полю, из нее вылетали плоды ее нерожденных кабанчиков. Когда отвязали, она, искалеченная, пыталась спастись." действия причиняли значительную боль животным и привели не только к увечью животного, но и к гибели", — заявили зоозащитники.