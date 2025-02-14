Скандал із знущанням над кабанами: ексспівробітники "Контінентал" уникнули ув'язнення

Зборівський районний суд засудив трьох працівників сільськогосподарської фірми за жорстоке поводження з дикими кабанами на полі Залозецької громади. Чоловіки отримали умовне покарання терміном на рік і сплатили понад 300 тисяч гривень завданих збитків Державному спеціалізованому підприємству "Ліси України".

Про це пише Zaxid.net.

Під час жнив у 2024 році на Тернопільщині трактористи та комбайнери навмисно чавили стадо диких кабанів сільськогосподарською технікою. Відповідні відео, що з'явилися у соцмережах у грудні, привернули увагу правоохоронців. Вони встановили, що таких випадків було два. До одного з них виявилися причетні жителі Зборівської та Бережанської громад: Віталій Мартинюк, Микола Жвірблевський та Андрій Головатий.

Слідство встановило, що 20 жовтня 2024 року один з обвинувачених працював комбайнером у ТОВ "Мрія Сервіс", що належить до "Контінентал фармерз груп", і збирав кукурудзу у селі Мильне Залозецької громади. Двоє інших обвинувачених також перебували на полі.

Під час роботи перед комбайном вибіг дикий кабан, який випадково потрапив у жатку комбайна та отримав ушкодження кінцівок. Комбайнер двічі кинув у тварину гайковий ключ, інший обвинувачений наніс кілька ножових ударів. Кабан загинув від отриманих поранень.

Згідно з вироком Зборівського районного суду від 12 лютого, матеріальна шкода від убивства тварини склала 319 тисяч гривень. Чоловіки повністю визнали свою провину та уклали угоду про визнання винуватості. Вони вже відшкодували 300 тисяч гривень "Лісам України".

Суддя врахував щире каяття обвинувачених, сплачені збитки та той факт, що кожен із них має по двоє дітей. Він визнав їх винними у жорстокому поводженні з тваринами й призначив покарання – п’ять років позбавлення волі, але звільнив від відбування основного терміну, встановивши іспитовий строк на один рік.

Реакція компанії

У компанії "Контінентал фармерз груп" встановили всіх причетних до знущання над дикими кабанами та звільнили працівників, які брали у цьому участь.

Всього в інциденті було задіяно шість працівників компанії та два працівники підрядника, що надавав послуги перевезення врожаю.

Компанія припинила співпрацю з підрядником, а також передала поліції GPS-дані щодо руху техніки та інформацію про техніку підрядника, яка була на місці події. Крім того, внесено зміни до корпоративного кодексу етики, посилено внутрішній контроль і запроваджено навчальні програми для співробітників щодо відповідального поводження з тваринами.

Варто додати, що на чоловіках є провина не лише за вбивство цієї тварини. Торік, Асоціація зоозахисних організацій України та громадська організація захисту прав тварин URSA звернулися із заявами до поліції для відкриття кримінального провадження за фактом жорстокого вбивства тварин групою осіб та розповсюдження контенту жорстокого характеру.

"На ньому (йдеться про неопубліковане відео, яке потрапило до зоозахисників) ці ж самі живодери прив'язали вагітну самку кабана до трактора за лапи, тягали по полю, з неї вилітали плоди її ненароджених кабанчиків. Коли відвʼязали, вона, скалічена, намагалась врятуватися, повзучи. Але чоловіків це не зупинило. Їй живцем відрубували лапи. Всі ці дії завдавали значного болю тваринам і призвели не лише до каліцтва тварини, а й до загибелі", - заявили зоозахисники.