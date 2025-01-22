Склоны киевского фуникулера в пределах историко-архитектурного заповедника хотят застроить: что известно

Территория первой нижней станции киевского фуникулера и окрестный склон подлежат передаче для строительства офисного центра и жилых комплексов.

Об этом сообщил активист и волонтер Дмитрий Перов.

Он отмечает, что соответствующий проект решения о передаче земельных участков по адресу: Боричев спуск, 4а для ООО "Скиф-2004" вынесен на комиссию по культурному наследию КГГА.

Что известно о планах на застройку

Строительство планируется на пересечении улиц Боричев Тик и Боричев Спуск, где до 1928 года располагалась нижняя станция киевского подъемника, которая во время реконструкции была перенесена на улицы Сагайдачного и Владимирского спуска.

Будущий проект также предусматривает снос исторической застройки – усадьбы мещанки Марии Буйницкой, построенной в 1882 году.

Почему нельзя строить

Оба участка, запланированных под строительство, расположены в пределах центрального исторического ареала города Киева, на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", а также достопримечательности истории и ландшафта "Исторический ландшафт киевских гор и долины Днепра".

Учитывая это, любое новое строительство в этих пределах запрещено.

Справка:

Государственный историко-архитектурный заповедник "Древний Киев" — это комплекс памятников исторического центра Киева.

Границы заповедника включают северо-восточное выступление Старокиевской горы, Старый Подол и ряд отдельных архитектурных памятников Старого Киева.

Заповедник является специально уполномоченным органом по охране, использованию, реставрации и популяризации памятников архитектуры, истории и культуры, входящих в его состав.

Заповедник "Древний Киев" имеет статус комплексной памятки градостроительства, а вся его территория является землей историко-культурного назначения.

Об усадьбе Марии Буйницкой известно, что здание было построено в первой половине XIX века, между 1811 и 1846 годами, согласно информации на сайте проекта "Карта Реновации".

На фото 1870-х годов здание выглядело как одноэтажное здание, но между 1898 и 1912 годами оно было надстроено к двухэтажному. В 1960-х годах постройку перестроили, добавив лестничную клетку из железобетона и облицовав стены керамическим кирпичом.

К 2010-м годам у нее были целые окна, но сейчас дом находится в аварийном состоянии. В 2020 году в доме произошел пожар.

Напомним, община Киева успешно отстояла зеленую зону Национального ботанического сада имени М.М. Гришка, сохранив ее от застройки. Это решение стало важным шагом в защите культурного и природного наследия столицы.

Земли ботанического сада имеют статус природного и историко-культурного назначения, охраняемые как национальное достояние государства.