Схили київського фунікулера в межах історико-архітектурного заповідника хочуть забудувати: що відомо

Територія першої нижньої станції київського фунікулера та навколишній схил підлягають передачі для будівництва офісного центру та житлових комплексів.

Про це повідомив активіст та волонтер Дмитро Перов.

Він зазначає, що відповідний проект рішення про передачу земельних ділянок, за адресою: Боричів узвіз, 4а для ТОВ "Скіф-2004" винесений на комісію з питань культурної спадщини КМДА.

Що відомо про плани на забудову

Будівництво планується на розі вулиць Боричів Тік та Боричів Узвіз, де до 1928 року розташовувалася нижня станція київського підйомника, яка під час реконструкції була перенесена до вулиць Сагайдачного та Володимирського узвозу.

Майбутній проєкт також передбачає знос історичної забудови — садиби міщанки Марії Буйницької, збудованої в 1882 році.

Чому не можна будувати

Обидві ділянки, заплановані під будівництво, розташовані в межах центрального історичного ареалу міста Києва, на території історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ", а також пам'ятки історії та ландшафту "Історичний ландшафт київських гір та долини р. Дніпро".

Враховуючи це, будь-яке нове будівництво в цих межах є забороненим.

Довідково:

Державний історико-архітектурний заповідник "Стародавній Київ" — це комплекс пам'яток історичного центру Києва.

Межі заповідника охоплюють північно-східний виступ Старокиївської гори, Старий Поділ та ряд окремих архітектурних пам'яток Старого Києва.

Заповідник є спеціально уповноваженим органом з охорони, використання, реставрації та популяризації пам'яток архітектури, історії та культури, що входять до його складу.

Заповідник "Стародавній Київ" має статус комплексної пам'ятки містобудування, а вся його територія є землею історико-культурного призначення.

Про садибу Марії Буйницької відомо, що будинок був зведений у першій половині ХІХ століття, між 1811 і 1846 роками, згідно з інформацією на сайті проєкту "Мапа Реновації".

На фото 1870-х років будівля виглядала як одноповерховий будинок, але між 1898 і 1912 роками вона була надбудована до двоповерхової. У 1960-х роках споруду перебудували, додавши сходову клітку із залізобетону та облицювавши стіни керамічною цеглою.

До 2010-х років у неї були цілі вікна, але зараз будинок знаходиться в аварійному стані. У 2020 році в будинку сталася пожежа.

Нагадаємо, громада Києва успішно відстояла зелену зону Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка, зберігши її від забудови. Це рішення стало важливим кроком у захисті культурної та природної спадщини столиці.

Землі ботанічного саду мають статус природного та історико-культурного призначення, що охороняються як національне надбання держави.