Сколько пассажиров и грузов перевезли транспортом за девять месяцев 2025 года

За девять месяцев 2025 года пассажирским транспортом воспользовались 1,63 млрд раз. За этот же период было перевезено 238,7 млн тонн грузов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной службы статистики Украины.

Пассажирские перевозки

По данным Госстата, за девять месяцев 2025 года пассажирским транспортом воспользовались 1,63 млрд раз (ведомство подает статистику в количестве человек, но стоит отметить, что один человек в течение трех кварталов мог использовать пассажирский транспорт множество раз).

Это на 0,8% больше по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Также на 5,6% увеличился пассажирооборот.

Больше всего перевозок осуществлено:

  • 893,1 млн пассажиров – городским электротранспортом,
  • 692,7 млн – автомобильным
Грузовые перевозки

Госстат сообщает, что в январе-сентябре 2025 года перевезено 238,7 млн тонн грузов, что на 9,7% меньше, чем в прошлом. Грузооборот снизился на 12,8%.

Основные объемы перевезены:

  • 120,6 млн тонн – железнодорожным транспортом,
  • 90,6 млн – автомобильным.
Напомним, с 1 января 2026 разрешения на грузовые перевозки в Европу перейдут в электронный формат. В настоящее время доступен тестовый доступ к новой цифровой системе.

Автор:
Светлана Манько