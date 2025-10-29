Скільки пасажирів та вантажів перевезли транспортом за дев’ять місяців 2025 року

За дев’ять місяців 2025 року пасажирським транспортом скористалося 1634,9 млн осіб. За цей же період було перевезено 238,7 млн тонн вантажів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики України.

Пасажирські перевезення

За даними Держстату, за дев’ять місяців 2025 року пасажирським транспортом скористалося 1634,9 млн осіб.

Це на 0,8% більше відносно аналогічного періоду 2024 року. Також на 5,6% збільшився пасажирообіг.

Найбільше перевезень здійснено:

893,1 млн пасажирів – міським електротранспортом ,

692,7 млн – автомобільним

Вантажні перевезення

Держстат повідомляє, що у січні–вересні 2025 року перевезено 238,7 млн тонн вантажів, що на 9,7% менше, ніж торік. Вантажообіг зменшився на 12,8%.

Основні обсяги перевезено:

120,6 млн тонн – залізничним транспортом,

90,6 млн – автомобільним.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року дозволи на вантажні перевезення до Європи перейдуть в електронний формат. Наразі доступний тестовий доступ до нової цифрової системи.