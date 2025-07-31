Сколько стоит газ в августе: месячные и годовые тарифы

Украинские газоснабжающие компании обнародовали цены на август 2025 года. Базовые годовые тарифы остались без изменений, в то время как месячная (рыночная) стоимость газа снизилась на 3,5 гривны за кубометр. В августе цены колеблются от 8,46 до 27 гривен за куб в зависимости от поставщика.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ГазПравды.

Сколько стоит газ в августе?

Украинские газоснабжающие компании обнародовали актуальные цены на август 2025 года. Как и ожидалось, годовые базовые тарифы остались без изменений. В то же время месячная, или рыночная, стоимость газа снизилась на 3,5 гривны за кубометр.

В августе цены по месячным тарифам колеблются от 8,46 до 27 гривен за кубометр – в зависимости от поставщика.

На рынке бытового газоснабжения продолжают работу 9 компаний, пять из которых предлагают как годовые, так и месячные тарифы.

Базовые годовые предложения составляют от 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Именно эти тарифы являются основными, и поставщики не имеют права самовольно переводить потребителей с годового на месячный план.

Большинство бытовых потребителей — более 98% или более 12 миллионов домохозяйств — остаются клиентами газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины", которая предлагает годовую цену 7,96 грн за кубометр. Этот тариф действует до 30 апреля 2026 включительно.

Цена на газ в августе 2025 года:

1. ООО "Энерджи Трейд Груп"

Годовое предложение: 7,799 грн/м³.

Месячное предложение: 9,977 грн/м³.

2. ООО "ГК "Нефтегаз Украины"

Годовое предложение: 7,96 грн/м³.

Месячное предложение: нет.

3. ООО "Тернопольоблгаз сбыт"

Годовое предложение: 7,96 грн/м³.

Месячное предложение: нет.

4. ООО "Прикарпат Энерго Трейд"

Годовое предложение: 7,98 грн/м³.

Месячное предложение: нет.

5. ООО "Галнефтегаз"/ЧП "ОККО Контракт"

Годовое предложение: 7,99 грн/м³ (с 01.05.2025 по 31.08.2025).

Месячное предложение: нет.

6. ООО "Львовэнергосбыт"

Годовое предложение: 8,20 грн/м³.

Месячное предложение: 27,00 грн/м³.

7. ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO)

Годовое предложение: 8,46 грн/м³.

Месячное предложение: 8,46 грн/м³.

8. ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO)

Годовое предложение: 8,46 грн/м³.

Месячное предложение: 8,46 грн/м³.

9. ООО "Ритейл Сервис" (ТМ "Светгаз")

Годовое предложение: 9,99 грн/м³.

Месячное предложение: 24,99 грн/м³

Напомним, в январе Кабмин упразднил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.