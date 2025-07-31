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Скільки коштує газ у серпні: місячні та річні тарифи
Українські газопостачальні компанії оприлюднили ціни на серпень 2025 року. Базові річні тарифи залишилися без змін, тоді як місячна (ринкова) вартість газу знизилася на 3,5 гривні за кубометр. У серпні ціни коливаються від 8,46 до 27 гривень за куб залежно від постачальника.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ГазПравди.
Скільки коштує газ у серпні?
Українські газопостачальні компанії оприлюднили актуальні ціни на серпень 2025 року. Як і очікувалося, річні базові тарифи залишилися без змін. Натомість місячна, або ринкова, вартість газу знизилась на 3,5 гривні за кубометр.
У серпні ціни за місячними тарифами коливаються від 8,46 до 27 гривень за кубометр — залежно від постачальника. З
На ринку побутового газопостачання продовжують працювати 9 компаній, п’ять із яких пропонують як річні, так і місячні тарифи.
Базові річні пропозиції наразі становлять від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Саме ці тарифи є основними, і постачальники не мають права самовільно переводити споживачів з річного на місячний план.
Більшість побутових споживачів — понад 98%, або більш як 12 мільйонів домогосподарств — залишаються клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України", яка пропонує річну ціну 7,96 грн за кубометр. Цей тариф діє до 30 квітня 2026 року включно.
Ціна на газ у серпні 2025 року:
1. ТОВ "Енерджі Трейд Груп"
- Річна пропозиція: 7,799 грн/м³.
- Місячна пропозиція: 9,977 грн/м³.
2. ТОВ "ГК "Нафтогаз України"
- Річна пропозиція: 7,96 грн/м³.
- Місячна пропозиція: немає.
3. ТОВ "Тернопільоблгаз збут"
- Річна пропозиція: 7,96 грн/м³.
- Місячна пропозиція: немає.
4. ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд"
- Річна пропозиція: 7,98 грн/м³.
- Місячна пропозиція: немає.
5. ТОВ "Галнафтогаз" / ПП "ОККО Контракт"
- Річна пропозиція: 7,99 грн/м³ (з 01.05.2025 по 31.08.2025).
- Місячна пропозиція: немає.
6. ТОВ "Львівенергозбут"
- Річна пропозиція: 8,20 грн/м³.
- Місячна пропозиція: 27,00 грн/м³.
7. ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO)
- Річна пропозиція: 8,46 грн/м³.
- Місячна пропозиція: 8,46 грн/м³.
8. ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO)
- Річна пропозиція: 8,46 грн/м³.
- Місячна пропозиція: 8,46 грн/м³.
9. ТОВ "Ритейл Сервіс" (ТМ "СвітлоГаз")
- Річна пропозиція: 9,99 грн/м³.
- Місячна пропозиція: 24,99 грн/м³
Нагадаємо, у січні Кабмін скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.