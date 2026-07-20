"Скрутки" и конвертцентры: Госфинмониторинг передал правоохранителям дела на 78,3 млрд грн

В первом полугодии 2026 года Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы 149 материалов относительно "скруток" и конвертационных центров, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма финансовых операций в этих производствах составила 78,3 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.

Специалисты исследовали деятельность нескольких тысяч компаний. За счет "скруток" предприятия искусственно создавали налоговый кредит для уменьшения обязательств или получения возмещения НДС, тогда как конвертационные центры отвечали за обналичивание безналичных средств.

По словам Пронина, так называемые "скрутки" и конвертационные центры - это самые любимые формы финансовой инфраструктуры теневой экономики.

"Через такие схемы не только уклоняются от уплаты налогов. Они создают условия для коррупции, незаконного оборота наличных, организованной преступности и легализации средств, полученных преступным путем ", - подчеркнул он.

Также в течение первого полугодия финансовая разведка противодействовала использованию "дропов" - граждан, которые передают доступ к своим банковским счетам посторонним лицам за вознаграждение. За пол года подготовлено 432 материала по такой деятельности, проанализировано более 26 тысяч счетов и установлено более 12 тысяч человек, привлеченных к схемам. При этом зафиксирована положительная динамика в банковском секторе: количество банковских учреждений, где выявляли такие нарушения, уменьшилось с 45 до 25 из-за усиления внутреннего мониторинга.

Всего за первое полугодие 2026 года Госфинмониторинг передал стражам порядка 1368 материалов о подозрительных операциях на сумму 194,2 млрд грн. Это втрое больше по количеству и вдвое больше по сумме, чем в первом полугодии прошлого года.