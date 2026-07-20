"Скрутки" і конвертцентри: Держфінмоніторинг передав правоохоронцям справи на 78,3 млрд грн

У першому півріччі 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України направила до правоохоронних органів 149 матеріалів щодо "скруток" та конвертаційних центрів, що у 2,3 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна сума фінансових операцій у цих провадженнях склала 78,3 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

Фахівці дослідили діяльність кількох тисяч компаній. Через "скрутки" підприємства штучно створювали податковий кредит задля зменшення зобов'язань або отримання відшкодування ПДВ, тоді як конвертаційні центри відповідали за переведення безготівкових коштів у готівку.

За словами Проніна, так звані "скрутки" та конвертаційні центри — це найулюбленіші форми фінансової інфраструктури тіньової економіки.

"Через такі схеми не лише ухиляються від сплати податків. Вони створюють умови для корупції, незаконного обігу готівки, організованої злочинності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом", — наголосив він.

Також впродовж першого півріччя фінансова розвідка протидіяла використанню "дропів" — громадян, які передають доступ до своїх банківських рахунків стороннім особам за винагороду. За пів року підготовлено 432 матеріали щодо такої діяльності, проаналізовано понад 26 тисяч рахунків та встановлено понад 12 тисяч осіб, залучених до схем. При цьому зафіксовано позитивну динаміку в банківському секторі: кількість банківських установ, де виявляли такі порушення, зменшилася з 45 до 25 через посилення внутрішнього моніторингу.

Загалом за перше півріччя 2026 року Держфінмоніторинг передав правоохоронцям 1368 матеріалів про підозрілі операції на суму 194,2 млрд грн. Це втричі більше за кількістю та вдвічі більше за сумою порівняно з першим півріччям минулого року.