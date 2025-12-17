"Слуга народа" избрала нового руководителя: кто возглавил партию

Новым руководителем партии "Слуга народа" избран первый вицеспикер парламента Александр Корниенко. Он заменил на этом посту Елену Шуляк.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава парламентской фракции Давид Арахамия.

"Только что "Слуга Народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Хочу поблагодарить Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этом посту и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения!" – написал он.

В 2021 году Елену Шуляк избрали главой партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко, избранного первым заместителем Председателя Верховной Рады.

Шуляк занимала должность два срока подряд. Ее полномочия завершились 14 декабря 2025 года.

Напомним, 20 ноября Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа". По информации СМИ и некоторых народных депутатов, вопрос увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака поднимался, но решение об увольнении принято не было. 29 ноября Ермак написал заявление об отставке.