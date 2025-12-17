"Слуга народу" обрала нового керівника: хто очолив партію

Новим керівником партії “Слуга народу” обрано першого віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка. Він замінив на цій посаді Олену Шуляк.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова парламентської фракції Давид Арахамія.

"Щойно "Слуга Народу" обрала нового голову партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Хочу подякувати Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажати Олександру подальших успіхів та натхнення!" – написав він.

У 2021 році Олену Шуляк обрали головою партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка, обраного першим заступником Голови Верховної Ради.

Шуляк обіймала посаду два терміни поспіль. Її повноваження завершилися 14 грудня 2025 року.

Нагадаємо, 20 листопада Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу". За інформацією ЗМІ та деяких народних депутатів, питання звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака підіймалося, але рішення щодо звільнення ухвалене не було. 29 листопада Єрмак написав заяву про відставку.