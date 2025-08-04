Служебное жилье для медиков в сельской местности: кто имеет право и как его получить

Медицинские работники, которые трудоустроятся в сельских больницах на приоритетные вакансии, получат служебное жилье за государственные средства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Приоритет в обеспечении жильем будет определяться по результатам анализа ситуации с медицинскими кадрами в регионах. При анализе будут учитываться данные из Единого вебпортала вакансий в медучреждениях.

В настоящее время на нем размещено 980 вакансий в учреждениях здравоохранения сел и поселков. 798 из них - это вакансии врачей. Большинство вакансий – 791 – остаются открытыми уже более 90 дней. Больше свободных должностей — в Одесской, Житомирской, Кировоградской, Волынской и Днепропетровской областях.

Медицинские учреждения в селах Киевщины имеют 60 открытых вакансий для врачей и 20 для других медработников.

Порядок, согласно которому государство будет финансировать покупку жилья для медиков, недавно приняло правительство. Такое решение поможет привлечь больше врачей в села и улучшит доступ к медицинской помощи в отдаленных районах.

Кто может получить служебное жилье:

Граждане Украины до 50 лет переезжают для работы в коммунальном медучреждении в сельской местности.

Должность должна быть среди тех, которые более 90 дней были размещены на Едином вебпортале вакансий в сфере здравоохранения.

Медработники, работающие в этом заведении, не более 120 дней на момент подачи заявления.

Медработники, не имеющие собственного или служебного жилья в радиусе 30 км от места работы (это касается и членов их семей).

Требования к медицинскому заведению:

Должно отвечать планам развития госпитальных округов.

Не должно находиться в состоянии прекращения.

Как выбрать жилье и какие требования к нему

Медик, желающий принять участие в программе, самостоятельно выбирает жилье, отвечающее требованиям. Оно должно быть расположено в населенном пункте, где он либо она работает (например, райцентре), либо в соседнем — но не дальше 30 км. Областные центры, Киев, а также территории, где продолжаются или продолжаются боевые действия или временно оккупированы, не подходят.

У продавца такого жилья должны быть все необходимые документы и право собственности, зарегистрированное в Государственном реестре прав.

Цена за квадратный метр жилья не может превышать средней стоимости строительства жилья в регионе, установленной Минразвития.

Подача заявки и оформление документов

После избрания жилья медицинский работник подает заявление о его приобретении в свой медучреждение. Представители медучреждения проверяют документы и осматривают выбранное жилье. Если все в порядке, документы передают в областной департамент здравоохранения.

Департамент рассматривает их, добавляет свои предложения и направляет в Министерство здравоохранения Украины. В случае положительного решения заведение здравоохранения заключает договор купли-продажи, определяет жилье как служебное и передает его в пользование медицинскому работнику.

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