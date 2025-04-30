Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

--0,18

EUR

47,28

--0,11

Наличный курс:

USD

41,53

41,42

EUR

47,65

47,45

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Снятие брони с медицинских работников: о каких специалистах идет речь

медик
Минобороны отправило Минздраву запрос о снятии брони с медицинских работников. / Freepik

Запрос Министерства обороны в Министерство здравоохранения о разбронировании отдельных работников касается не всех медиков, а лишь ограниченного количества специалистов, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям и критически необходимых для доукомплектования подразделений Медицинских сил ВСУ — в частности Сухопутных войск.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

То есть, запрос о разбронировании медиков не массовый и касается только точечного доукомплектования медицинских подразделений ВСУ.

Речь идет о следующих должностях:

  • санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев);
  • фельдшеров;
  • военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)" и некоторых других специальностей, которых планируется привлечь на военную службу по контракту сроком на 1 год.

Причиной такого запроса в Минобороны назвали системную нехватку медицинских кадров в медицинских подразделениях после вступления в силу постановления Кабмина от 14 января 2025 года №36, которая предусматривает 100% бронирование медиков. Возникла угроза обеспечению медицинской поддержкой военнослужащих из-за нехватки квалифицированного медицинского персонала.

"Решение о разбронировании касается только дефицитных специальностей и только тех специалистов, которых Минздрав определит совместно с областными департаментами здравоохранения. Эти работники, согласно действующему законодательству, смогут подписать срочный контракт и занять должности в воинских частях, которые сегодня нуждаются в усилении Украины", — говорится в сообщении Министерства обороны.

Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" определен годовой срок военной службы во время действия военного положения для граждан, получивших медицинское образование и идущих на военную службу по контракту на должности по медицинским направлениям.

В Минобороны подчеркнул, что речь идет не о массовом снятии брони, а лишь об адресной, взвешенной кадровой поддержке медицинских подразделений.

Напомним, 30 апреля сообщалось о том, что Министерство здравоохранения получило запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ о разбронировании отдельных медицинских работников, в которых нуждается армия.

Автор:
Татьяна Ковальчук