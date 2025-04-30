Зняття броні з медичних працівників: про яких фахівців йдеться

Запит Міністерства оборони до Міністерства охорони здоровʼя про розбронювання окремих працівників стосується не всіх медиків, а лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та наразі є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил ЗСУ — зокрема Сухопутних військ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Тобто, запит щодо розбронювання медиків не є масовим і стосується лише точкового доукомплектування медичних підрозділів ЗСУ.

Ідеться про наступні посади:

санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);

фельдшерів;

військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)", та деяких інших спеціальностей, яких планується залучити на військову службу за контрактом строком на 1 рік.

Причиною такого запиту у Міноборони назвали системну нестачу медичних кадрів у медичних підрозділах після набрання чинності постанови Кабміну від 14 січня 2025 року №36, яка передбачає 100% бронювання медиків. Виникла загроза забезпеченню медичною підтримкою військовослужбовців через нестачу кваліфікованого медичного персоналу.

"Рішення про розбронювання стосуватиметься лише дефіцитних спеціальностей і лише тих фахівців, яких МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров’я. Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати строковий контракт і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення", — йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" визначено однорічний строк військової служби під час дії воєнного стану для громадян, які здобули медичну освіту та які йдуть на військову службу за контрактом на посади за медичними напрямами.

У Міноборони наголосили, що йдеться не про масове зняття броні, а лише про адресну, зважену кадрову підтримку медичних підрозділів.

Нагадаємо, 30 квітня повідомлялося про те, що Міністерство охорони здоров’я отримало запит від Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ про розбронювання окремих медичних працівників, яких потребує армія.