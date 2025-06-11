"Собственное дело": уже 4,3 тысячи украинцев воспользовались госпрограммой и получили микрогранты

С начала года Государственная служба занятости приняла 4,3 тыс. положительных решений по предоставлению украинцам микрогрантов и приняла 657 грантов. Благодаря государственной программе "Собственное дело", люди имеют возможность реализовать свои бизнес-идеи.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу правительства.

Таких показателей удалось достичь благодаря информационной поддержке этих проектов центрами занятости на местах, в том числе благодаря 8,4 тысяч тематических консультаций по предпринимательству с начала года. Каждый второй, кто получал такую информационную поддержку в службе занятости, решился на открытие собственного дела.

Стоит отметить, что программа микрогрантов "Собственное дело" действует с июля 2022 года и уже дала Украине более 27 тысяч предпринимателей, создавших или в процессе создания более 50 тысяч. рабочих мест.

Напомним, в мае 65 ветеранов или членов их семей признаны победителями восьмой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты по программе "Собственное дело". Они получат 32 млн грн на начало или развитие своего бизнеса. С начала этого года победителями программы стали около 600 ветеранов, которые получат гранты на 286 млн грн.