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"Власна справа": 414 новых грантеров получили почти 100 млн грн на развитие бизнеса

Власна справа, работа, гранты
Государство инвестировало более 6 млрд грн в малый бизнес через гранты.

Государство инвестировало более 6 миллиардов гривен в развитие малого бизнеса в Украине через программу грантов "Власна справа". В восьмой волне программы 414 украинцев получат гранты на старт или расширение бизнеса на общую сумму 99 млн гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Что известно о грантах и победителях

С начала программы ее участниками стали более 25 тысяч человек, которые получили гранты более чем на 6 млрд грн и уже уплатили в бюджет 7,4 млрд грн налогов и сборов.

"Грантовая поддержка предпринимателей — это также инвестиции в создание 47 тысяч новых рабочих мест для украинцев", — подчеркнула замминистра экономики Татьяна Бережная.

Посреди получателей микрогрантов восьмой волны 58% дам, 33% парней, 9% юридических лиц. Более 70% из них имеют высшее образование.

Больше грантополучателей из Харьковской (46), Львовской (46), Ивано-Франковской (29), Винницкой (27), Киевской (27) областей и города Киева (25). Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать грантеры восьмой волны,:

  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 146 предпринимателей;
  • перерабатывающая промышленность — 49;
  • временное размещение и организация питания – 49;
  • предоставление других видов услуг – 42.

О программе "Власна справа"

Согласно грантовой программе "Власна справа", украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.

Этот грант доступен как действующим предпринимателям, так и тем, кто не имеет опыта в бизнесе.

  • Для получения гранта на сумму более 75 тысяч.   грн   обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от размера гранта.
  • Молодые люди до 25 лет   могут получить грант до 159 тыс. грн при регистрации как ФЛП, без требования создавать рабочие места.
  • Предприниматели из Харькова и Харьковской области   имеют возможность получить грант  до 300 тыс. грн  за создание 1 рабочего места или   до 500 тыс. грн за создание 2 рабочих мест.

Грантовые средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, а также аренду помещения. Заявки на грант подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.

Автор:
Ольга Опенько