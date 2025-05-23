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"Власна справа": 414 нових грантерів отримали майже 100 млн грн на розвиток бізнесу
Держава інвестувала понад 6 мільярдів гривень у розвиток малого бізнесу в Україні через програму грантів “Власна справа”. У восьмій хвилі програми 414 українців отримають гранти на старт або розширення бізнесу загальною сумою 99 млн гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Що відомо про гранти та переможців
Від початку програми її учасниками стали понад 25 тисяч людей, які отримали гранти на понад 6 млрд грн та вже сплатили до бюджету 7,4 млрд грн податків і зборів.
"Грантова підтримка підприємців - це також інвестиції в створення 47 тисяч нових робочих місць для українці", - наголосила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
Серед отримувачів мікрогрантів восьмої хвилі 58% жінок, 33% чоловіків, 9% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту.
Найбільше грантоотримувачів із Харківської (46), Львівської (46), Івано-Франківської (29), Вінницької (27), Київської (27) областей та міста Києва (25). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.
Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантери восьмої хвилі, є:
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 146 підприємців;
- переробна промисловість — 49;
- тимчасове розміщування й організація харчування – 49;
- надання інших видів послуг – 42.
Про програму "Власна справа"
Згідно з грантовою програмою "Власна справа", українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн.
Цей грант доступний як для діючих підприємців, так і для тих, хто не має досвіду в бізнесі.
- Для отримання гранту на суму понад 75 тис. грн обов'язковою умовою є створення 1-2 робочих місць, залежно від розміру гранту.
- Молоді люди віком до 25 років можуть отримати грант до 159 тис. грн за умови реєстрації як ФОП, без вимоги створювати робочі місця.
- Підприємці з Харкова та Харківської області мають можливість отримати грант до 300 тис. грн за створення 1 робочого місця або до 500 тис. грн за створення 2 робочих місць.
Грантові кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, а також оренду приміщення. Заявки на грант подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом.