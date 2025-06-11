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"Власна справа": вже 4,3 тисячі українців скористалися держпрограмою та отримали мікрогранти
Від початку року Державна служба зайнятості прийняла 4,3 тис позитивних рішень щодо надання українцям мікрогрантів та ухвалила 657 грантів. Завдяки державній програмі "Власна справа" люди мають можливість реалізувати свої бізнес-ідеї.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу уряду.
Таких показників вдалося досягнути завдяки інформаційній підтримці цих проектів центрами зайнятості на місцях, зокрема завдяки 8,4 тисячі тематичних консультацій з підприємництва з початку року. Кожен другий, хто отримував таку інформаційну підтримку у службі зайнятості, зважився на відкриття власної справи.
Варто зазначити, що програма мікрогрантів "Власна справа" діє з липня 2022 року і вже дала Україні понад 27 тисяч підприємців, які створили або в процесі створення понад 50 тис. робочих місць.
Нагадаємо, у травні 65 ветеранів або членів їх родин визнані переможцями восьмої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти за програмою "Власна справа". Вони отримають 32 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. З початку цього року переможцями програми стали майже 600 ветеранів, які отримають гранти на 286 млн грн.