Соцуслуги в "Дії" временно ограничены из-за технического обновления

24–25 января в системе социальной сферы (ЕИССС) будет проводиться техническое обновление. Поэтому часть сервисов на портале и приложении "Дія" будет работать с ограничениями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

На портале не будут доступны услуги:

отмена справки ВПЛ;

опека и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом;

приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом;

стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей;

консультации по усыновлению;

усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатства или снятие с учета.

В приложении временно не будут работать:

Базовая социальная помощь;

Комплексная помощь для ВПЛ;

Смена адреса фактического проживания ВПЛ;

Отмена справки ВПЛ;

Справка ВПЛ.

О возобновлении работы сервисов будет поставлено в известность сразу после завершения технических работ.

Также добавим, что в "Дії" планируют запустить онлайн-оформление европротокола без вызова полиции, регистрацию авто после растаможки и оплату штрафов за парковку. Новые сервисы должны значительно упростить жизнь водителям и сократить время оформления документов.