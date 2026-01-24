- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Соцуслуги в "Дії" временно ограничены из-за технического обновления
24–25 января в системе социальной сферы (ЕИССС) будет проводиться техническое обновление. Поэтому часть сервисов на портале и приложении "Дія" будет работать с ограничениями.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".
На портале не будут доступны услуги:
- отмена справки ВПЛ;
- опека и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом;
- приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом;
- стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей;
- консультации по усыновлению;
- усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатства или снятие с учета.
В приложении временно не будут работать:
- Базовая социальная помощь;
- Комплексная помощь для ВПЛ;
- Смена адреса фактического проживания ВПЛ;
- Отмена справки ВПЛ;
- Справка ВПЛ.
О возобновлении работы сервисов будет поставлено в известность сразу после завершения технических работ.
Также добавим, что в "Дії" планируют запустить онлайн-оформление европротокола без вызова полиции, регистрацию авто после растаможки и оплату штрафов за парковку. Новые сервисы должны значительно упростить жизнь водителям и сократить время оформления документов.