Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Наличный курс:

USD

43,40

43,30

EUR

51,25

50,90

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Соцуслуги в "Дії" временно ограничены из-за технического обновления

Часть сервисов будет работать с перебоями
Часть сервисов будет работать с перебоями / Дія

24–25 января в системе социальной сферы (ЕИССС) будет проводиться техническое обновление. Поэтому часть сервисов на портале и приложении "Дія" будет работать с ограничениями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

На портале не будут доступны услуги:

  • отмена справки ВПЛ;
  • опека и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом;
  • приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом;
  • стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей;
  • консультации по усыновлению;
  • усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатства или снятие с учета.

В приложении временно не будут работать:

  • Базовая социальная помощь;
  • Комплексная помощь для ВПЛ;
  • Смена адреса фактического проживания ВПЛ;
  • Отмена справки ВПЛ;
  • Справка ВПЛ.

О возобновлении работы сервисов будет поставлено в известность сразу после завершения технических работ.

Также добавим, что в "Дії" планируют запустить онлайн-оформление европротокола без вызова полиции, регистрацию авто после растаможки и оплату штрафов за парковку. Новые сервисы должны значительно упростить жизнь водителям и сократить время оформления документов.

Автор:
Татьяна Гойденко