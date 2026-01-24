Соцпослуги в "Дії" тимчасово обмежені через технічне оновлення

24–25 січня у системі соціальної сфери (ЄІССС) проводитиметься технічне оновлення. Через це частина сервісів у порталі та застосунку "Дія" працюватиме з обмеженнями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

На порталі не будуть доступні послуги:

скасування довідки ВПО;

опіка та піклування над дитиною: реєстрація кандидатом;

прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом;

стати другим із батьків-вихователів або прийомних батьків;

консультації з усиновлення;

усиновлення: реєстрація кандидатом, продовження кандидатства або зняття з обліку.

У застосунку тимчасово не працюватимуть:

Базова соціальна допомога;

Комплексна допомога для ВПО;

Зміна адреси фактичного проживання ВПО;

Скасування довідки ВПО;

Довідка ВПО.

Про відновлення роботи сервісів буде повідомлено одразу після завершення технічних робіт.

Також додамо, що у “Дії” планують запустити онлайн-оформлення європротоколу без виклику поліції, реєстрацію авто після розмитнення та оплату штрафів за парковку. Нові сервіси мають значно спростити життя водіям і скоротити час на оформлення документів.