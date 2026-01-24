- Категорія
Соцпослуги в "Дії" тимчасово обмежені через технічне оновлення
24–25 січня у системі соціальної сфери (ЄІССС) проводитиметься технічне оновлення. Через це частина сервісів у порталі та застосунку "Дія" працюватиме з обмеженнями.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".
На порталі не будуть доступні послуги:
- скасування довідки ВПО;
- опіка та піклування над дитиною: реєстрація кандидатом;
- прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом;
- стати другим із батьків-вихователів або прийомних батьків;
- консультації з усиновлення;
- усиновлення: реєстрація кандидатом, продовження кандидатства або зняття з обліку.
У застосунку тимчасово не працюватимуть:
- Базова соціальна допомога;
- Комплексна допомога для ВПО;
- Зміна адреси фактичного проживання ВПО;
- Скасування довідки ВПО;
- Довідка ВПО.
Про відновлення роботи сервісів буде повідомлено одразу після завершення технічних робіт.
Також додамо, що у “Дії” планують запустити онлайн-оформлення європротоколу без виклику поліції, реєстрацію авто після розмитнення та оплату штрафів за парковку. Нові сервіси мають значно спростити життя водіям і скоротити час на оформлення документів.