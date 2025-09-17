Соглашение о недрах: Соболев рассказал, как Украина и США будут вносить по $75 млн в инвестфонд восстановления и что будет дальше

Украина и США перечислят в Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления первые взносы по $75 млн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на встречу министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева с журналистами.

Как Украина и США будут вносить деньги

По словам Алексея Соболева, суммарно с платежами за лицензии до конца 2028 года размер капитала в фонде может составить около $200 млн.

"До конца этого года в фонде будет $150 млн. К концу 2028 года объем может возрасти не менее чем до $200 млн. Этих средств достаточно, чтобы начать первые масштабные инвестиции", — заверил министр.

Он добавил, что в проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено около 1,8-1,9 млрд грн на финансирование украинской доли взноса в капитал фонда восстановления. Остальные средства планируется получить через перераспределение средств ряда программ Минэкономики — соответствующие правительственные решения ожидаются в течение следующего месяца.

Деньги в фонд от Украины будут поступать траншами по мере необходимости после согласования конкретных инвестиционных проектов. Приблизительно половина украинской доли взноса в $75 млн будет забюджетирована в 2025 году, другая половина — в следующем году.

Кроме того, в течение октября-ноября нужно будет выбрать инвестиционного советника для фонда. Его избрание планируется среди глобальных мировых компаний.

Разработка протоколов, по которым будут утверждаться инвестиции, будет финализирована до конца ноября.

"Мы работаем по четкому графику, чтобы перейти от договоренностей к реализации трех пилотных инвестиций до конца 2026 года. Запланированные шаги в этом году таковы. До конца октября — заключить контракты с администратором фонда и инвестиционным советником. До середины ноября — открыть банковские счета и создать дочернюю компанию в Украине для правильного налогового и валютного режима. До конца ноября — совместно с администратором, советником и DFC утвердить инвестиционные протоколы (процедуры due diligence). В декабре — начать строить проектный портфель: активный поиск, отбор и подготовку проектов и практическое формирование портфеля. В декабре фонд будет иметь публичный сайт, через который можно подавать проекты на рассмотрение. Это наше принципиальное обязательство действовать скоординированно и прозрачно, чтобы как можно быстрее перейти к финансированию проектов", — пояснил министр.

Он убежден, что фонд восстановления станет для потенциальных инвесторов "маяком" — когда он будет инвестировать в какой-то проект, это позволит Международной финансовой корпорации развития США (DFC) инвестировать в фонд капитал и долги. Это также позволит инвестировать в фонд Международной финансовой корпорации, ЕБРР и другим международным финансовым учреждениям.

Кроме того, Европейский флагманский фонд для восстановления Украины, о создании которого было объявлено в Риме, также сможет софинансировать проекты Фонда восстановления.

Украинская сторона надеется, что уже в следующем году будут первые инвестиции фонда. Среди приоритетов — критические минералы, переработка, инфраструктура и энергетика. По словам министра, американская сторона проявляет особый интерес к газовым проектам.

"Расширить добычу газа или запустить новые скважины гораздо проще, чем открывать новые шахты для добычи лития или гафния", — объяснил Соболев.

По его словам, территория потенциальных инвестиций для иностранных партнеров — все контролируемые Украиной территории.

"Американская сторона рассматривает все территории, которые контролирует Украина. Они смотрели объекты в Кировоградской, Житомирской областях. География интересов охватывает всю страну, и здесь нет исключений. Понятно, что на этапе инвестиционной оценки для каждого конкретного проекта будут учитываться риски и условия страхования. Это стандартная практика, и именно тогда инвесторы будут принимать решения относительно участия", — пояснил министр.

Об украинско-американском инвестфонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда — нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.

Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

Украинскую сторону в фонде представляют: министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев; заместитель министра Егор Перелыгин; государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.