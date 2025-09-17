Угода про надра: Соболев розказав, як Україна і США вноситимуть по $75 млн в інвестфонд відбудови і що буде далі

Україна і США перерахують в Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови перші внески по $75 млн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на зустріч міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева з журналістами.

Як Україна і США вноситимуть гроші

За словами Олексія Соболева, сумарно з платежами за ліцензії до кінця 2028 розмір капіталу в фонді може скласти близько $200 млн.

"До кінця цього року у фонді буде $150 млн. До кінця 2028 року обсяг може зрости не менше ніж до $200 млн. Цих коштів достатньо, щоб розпочати перші масштабні інвестиції", — запевнив міністр.

Він додав, що в проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено близько 1,8-1,9 млрд грн на фінансування української частки внеску в капітал фонду відбудови. Решту коштів планується отримати через перерозподіл коштів низки програм Мінекономіки — відповідні урядові рішення очікуються впродовж наступного місяця.

Гроші в фонд від України надходитимуть траншами в міру необхідності після погодження конкретних інвестиційних проєктів. Приблизно половина української частки внеску в $75 млн буде забюджетована в 2025 році, інша половина — в наступному році.

Крім того, протягом жовтня-листопада потрібно буде обрати інвестиційного радника для фонду. Його обрання планується серед глобальних світових компаній.

Розробка протоколів, за якими затверджуватимуться інвестиції, буде фіналізована до кінця листопада.

"Ми працюємо за чітким графіком, щоб перейти від домовленостей до реалізації трьох пілотних інвестицій до кінця 2026 року. Заплановані кроки в цьому року такі. До кінця жовтня — укласти контракти з адміністратором фонду й інвестиційним радником. До середини листопада — відкрити банківські рахунки та створити дочірню компанію в Україні для правильного податкового й валютного режиму. До кінця листопада — спільно з адміністратором, радником та DFC затвердити інвестиційні протоколи (процедури due diligence). У грудні — почати будувати проєктний портфель: активний пошук, відбір і підготовку проєктів та практичне формування портфелю. У грудні у фонду буде публічний сайт, через який можна подавати проєкти на розгляд. Це — наше принципове зобов’язання діяти скоординовано й прозоро, аби якнайшвидше перейти до фінансування проєктів", — пояснив міністр.

Він переконаний, що фонд відбудови стане для потенційних інвесторів таким собі "маяком" - коли він інвестуватиме в якийсь проєкт, це дозволить Міжнародній фінансовій корпорації розвитку США (DFC) інвестувати в фонд капітал і борги. Також це дозволить інвестувати в фонд Міжнародній фінансовій корпорації, ЄБРР та іншим міжнародним фінансовим установам.

Окрім того, Європейський флагманський фонд для відбудови України, про створення якого було оголошено в Римі, також зможе співфінансувати проєкти Фонду відбудови.

Українська сторона сподівається, що вже наступного року будуть перші інвестиції фонду. Серед пріоритетів — критичні мінерали, переробка, інфраструктура та енергетика. За словами міністра, американська сторона проявляє особливий інтерес до газових проєктів.

"Розширити видобуток газу чи запустити нові свердловини значно простіше, ніж відкривати нові шахти для видобутку літію чи гафнію", — пояснив Соболев.

За його словами, територія потенційних інвестицій для іноземних партнерів - всі контрольовані Україною території.

"Американська сторона розглядає всі території, які контролює Україна. Вони дивились об’єкти на Кіровоградщині, Житомирщині. Географія інтересів охоплює всю країну, і тут немає виключень. Зрозуміло, що на етапі інвестиційної оцінки для кожного конкретного проєкту враховуватимуться ризики та умови страхування. Це стандартна практика, і саме тоді інвестори ухвалюватимуть рішення щодо участі", — пояснив міністр.

Про Українсько-американський інвестфонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.

Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

Українську сторону у фонді представляють: міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев; заступник міністра Єгор Перелигін; державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.