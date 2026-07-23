Солнечная электростанция в Ковеле: на базе индустриального парка построят СЭС мощностью 6 МВт

В Ковеле (Волынская область) планируется построить солнечную электростанцию мощностью 6 МВт и систему накопления энергии емкостью 40 МВт·час. Энергетический проект KovelEnergoPort реализуют на базе индустриального парка Ковель-Порто, который должен обеспечить его энергетическую автономию и усилить развитие общества.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

В Ковеле построят солнечную электростанцию

На базе индустриального парка "Ковель-Порто" в Волынской области планируется реализовать энергетический проект KovelEnergoPort, предусматривающий строительство солнечной электростанции мощностью 6 МВт и системы накопления энергии.

Проект обсудили во время встречи мэра Ковеля Игоря Чайки с председателем правления польской компании Hanplast Генриком Едреем. Компания выступает генеральным подрядчиком и инвестором KovelEnergoPort.

По информации городского совета Ковеля, новый энергетический комплекс должен обеспечить полную автономность индустриального парка. Кроме солнечной электростанции предусмотрена установка системы накопления энергии BESS емкостью 40 МВтч.

Генрик Едрей отметил, что после запуска всех мощностей парк получит дополнительные возможности для развития, а сотрудничество между украинскими и польскими партнерами имеет положительные перспективы.

В городском совете отметили, что реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической устойчивости общества, развитию индустриального парка, созданию новых рабочих мест и привлечению новых инвесторов.

Индустриальный парк "Ковель-Порто" правительство зарегистрировало в июле 2025 года. Он расположен в Ковеле и специализируется на развитии логистических, производственных и инфраструктурных проектов.

Напомним, в июне 2026 солнечные электростанции впервые обеспечили 25% общего производства электроэнергии в Европейском Союзе. За месяц объем производимого СЭС электричества достиг рекордных 52 ТВтч.