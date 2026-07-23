Сонячна електростанція у Ковелі: на базі індустріального парку збудують СЕС потужністю 6 МВт

У Ковелі ( Волинська область) планують збудувати сонячну електростанцію потужністю 6 МВт та систему накопичення енергії ємністю 40 МВт·год. Енергетичний проєкт KovelEnergoPort реалізують на базі індустріального парку “Ковель-Порто”, що має забезпечити його енергетичну автономію та посилити розвиток громади.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

У Ковелі збудують сонячну електростанцію

На базі індустріального парку "Ковель-Порто" у Волинській області планують реалізувати енергетичний проєкт KovelEnergoPort, який передбачає будівництво сонячної електростанції потужністю 6 МВт та системи накопичення енергії.

Проєкт обговорили під час зустрічі міського голови Ковеля Ігоря Чайки з головою правління польської компанії Hanplast Генриком Єдреєм. Компанія виступає генеральним підрядником та інвестором KovelEnergoPort.

За інформацією Ковельської міської ради, новий енергетичний комплекс має забезпечити повну автономність індустріального парку. Окрім сонячної електростанції, передбачено встановлення системи накопичення енергії BESS ємністю 40 МВт·год.

Генрик Єдрей зазначив, що після запуску всіх потужностей парк отримає додаткові можливості для розвитку, а співпраця між українськими та польськими партнерами має позитивні перспективи.

У міській раді наголосили, що реалізація проєкту сприятиме зміцненню енергетичної стійкості громади, розвитку індустріального парку, створенню нових робочих місць та залученню нових інвесторів.

Індустріальний парк "Ковель-Порто" уряд зареєстрував у липні 2025 року. Він розташований у Ковелі та спеціалізується на розвитку логістичних, виробничих та інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, у червні 2026 року сонячні електростанції вперше забезпечили 25% загального виробництва електроенергії в Європейському Союзі. За місяць обсяг виробленої СЕС електрики сягнув рекордних 52 ТВт·год.