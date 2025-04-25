Солнечные панели и аккумуляторы: Нидерланды профинансируют энергонезависимость 23 украинских больниц

Нидерландское агентство по предпринимательству (RVO) и фонд De Boomgaard Foundation выделяют 3,4 млн евро на установку 2700 солнечных панелей в 23 больницах прифронтовых регионов Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе голландско-украинского благотворительного фонда LifeLine Ukraine, пишет "Интерфакс-Украина".

Ожидается, что эти панели будут производить 1,6 миллиона киловатт-часов электроэнергии каждый год. Солнечные панели от компании Solarge уже установлены в двух медучреждениях в Николаеве, планируется установка еще в 21 больнице.

Проект совместно поддерживает консорциум партнеров из Нидерландов (Solarge) и Украины (Lifeline Ukraine и Energy Act Ukraine), обеспечивает надежное и устойчивое энергоснабжение основных учреждений здравоохранения, а затем и образовательных учреждений страны.

Помимо солнечных панелей больницы также получат аккумуляторы для хранения электроэнергии.

Stichting de Boomgaard намерена обратиться в ЕС с просьбой о строительстве еще 60 больниц вдоль линии фронта после завершения строительства этих 23 больниц.

Ранее Украина и Франция договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения, подписав в Киеве семь соглашений на 51,2 млн. евро. Эти соглашения являются составной частью грантовой программы в 200 млн евро, утвержденной в июне 2024 года.