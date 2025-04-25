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Сонячні панелі та акумулятори: Нідерланди профінансують енергонезалежність 23 українських лікарень

Сонячні панелі
Сонячні панелі забезпечать щорічно 1,6 млн кВт*год електроенергії / Depositphotos

Нідерландське агентство з питань підприємництва (RVO) та фонд De Boomgaard Foundation виділяють 3,4 млн євро на встановлення 2700 сонячних панелей у 23 лікарнях прифронтових регіонів України.

Про це йдеться у пресрелізі голландсько-українського благодійного фонду LifeLine Ukraine, пише "Інтерфакс-Україна". 

Очікується, що ці панелі вироблятимуть 1,6 мільйона кіловат-годин електроенергії щороку.  Сонячні панелі від компанії Solarge вже встановлені у двох медзакладах у Миколаєві, планується встановлення ще у 21 лікарні.

Проєкт спільно підтримує консорціум партнерів з Нідерландів (Solarge) та України (Lifeline Ukraine та Energy Act Ukraine), забезпечує надійне та стале енергопостачання для основних закладів охорони здоров'я, а згодом i для освітніх установ країни.

Окрім сонячних панелей, лікарні також отримають акумулятори для зберігання електроенергії.

Stichting de Boomgaard має намір звернутися до ЄC з проханням про будівництво ще 60 лікарень уздовж лінії фронту після завершення будівництва цих 23 лікарень.

Раніше Україна та Франція домовилися про співпрацю у сфері охорони здоров’я, підписавши в Києві сім угод на 51,2 млн євро. Ці угоди є складовою частиною грантової програми на 200 млн євро, затвердженої в червні 2024 року.

Автор:
Тетяна Бесараб