Sony выкупит собственные акции на $3,2 млрд, чтобы поддержать цену на фоне кризиса деталей

Японская корпорация Sony Group объявила о масштабной программе выкупа собственных акций на сумму до 500 млрд иен ($3,2 млрд). Это решение должно успокоить инвесторов, поскольку акции компании упали на 20% с начала года из-за стремительного удорожания микросхем и других электронных компонентов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Yahoo Finance.

На фоне этой новости стоимость Sony на бирже кратковременно подскочила на 7,3%. Компания пытается спасти прибыль, которая оказалась под угрозой из-за роста цен на сырье и детали для PlayStation 5.

Новое партнерство с TSMC и планы на будущее

Чтобы снизить затраты, Sony изменяет стратегию производства и объединяет усилия с тайваньским гигантом TSMC.

Главные шаги компании:

  • Совместное производство: Sony и TSMC создадут предприятие в Японии для выпуска сверхсовременных сенсоров для роботов и умных автомобилей.
  • Отказ от заводов: компания планирует меньше строить самостоятельно и больше работать с партнерами, чтобы снизить финансовые риски.
  • Ставка на игры и музыку Sony готовится к выходу Grand Theft Auto VI осенью 2026 года и завершает покупку музыкального каталога звезд на $4 млрд.
  • Сбережения на компонентах: компания уже принимает меры, чтобы ограничить влияние высоких цен на детали, которые в этом году могут "съесть" около 30 млрд иен прибыли.

Несмотря на дорогие запчасти, Sony ожидает стабильной прибыли до марта 2027 благодаря популярности игровых сервисов и стриминга музыки.

Напомним, война в Иране вызвала скачок цен на детали для смартфонов и серверов ИИ. Из-за перебоев с поставками сырья стоимость печатных плат и микросхем резко возросла, что заставило крупных производителей электроники пересматривать свои затраты.

Автор:
Максим Кольц