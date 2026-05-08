Sony викупить власні акції на $3,2 млрд, щоб підтримати ціну на тлі кризи деталей

Японська корпорація Sony Group оголосила про масштабну програму викупу власних акцій на суму до 500 млрд єн ($3,2 млрд). Це рішення має заспокоїти інвесторів, оскільки акції компанії впали на 20% з початку року через стрімке подорожчання мікросхем та інших електронних компонентів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Yahoo Finance.

На тлі цієї новини вартість Sony на біржі короткочасно підскочила на 7,3%. Компанія намагається врятувати прибутки, які опинилися під загрозою через зростання цін на сировину та деталі для PlayStation 5.

Нове партнерство з TSMC та плани на майбутнє

Щоб зменшити витрати, Sony змінює стратегію виробництва та об’єднує зусилля з тайванським гігантом TSMC.

Головні кроки компанії:

Спільне виробництво: Sony та TSMC створять підприємство в Японії для випуску надсучасних сенсорів для роботів та розумних автомобілів.

Відмова від власних заводів: компанія планує менше будувати самостійно і більше працювати з партнерами, щоб знизити фінансові ризики.

Ставка на ігри та музику: Sony готується до виходу Grand Theft Auto VI восени 2026 року та завершує покупку музичного каталогу зірок на $4 млрд.

Заощадження на компонентах: компанія вже вживає заходів, щоб обмежити вплив високих цін на деталі, які цього року можуть "з'їсти" близько 30 млрд єн прибутку.

Попри дорогі запчастини, Sony очікує стабільного прибутку до березня 2027 року завдяки популярності ігрових сервісів та стрімінгу музики.

Нагадаємо, війна в Ірані спричинила стрибок цін на деталі для смартфонів і серверів ШІ. Через перебої з поставками сировини вартість друкованих плат та мікросхем різко зросла, що змусило великих виробників електроніки переглядати свої витрати.