Состоялся аукцион по продаже гостиницы Ramada Encore и БЦ "Европа" в Киеве: какая победная цена

19 августа состоялся аукцион по продаже комплекса коммерческой недвижимости на Столичном шоссе в Киеве, в который входят четырехзвездочный отель Ramada Encore и бизнес-центр "Европа". Продажа объекта стоимостью почти 800 млн грн произошла по финансовому лизингу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные платформы электронных торгов OpenMarket ГП "Сетам".

Как проходил аукцион?

Аукцион начался со стартовой цены в 10 млн. грн. Всего заявки подавали восемь участников, но трое были отклонены еще до начала торгов из-за неуплаты гарантийного взноса. В ходе торгов другие участники увеличивали сумму на миллион гривен. Кроме того, были сделаны особые ставки: №6 – 40 000 100 грн, №4 – 90 099 999 грн, №7 –131 000 100 грн, №1 –150 100 000 грн. Победителем стал участник под номером 5, который предложил 201 000 100 грн за объект. Его имя не разглашается.

Условия продаж

Продажа этого объекта прошла из-за финансового лизинга на 10 лет. Важно, что право собственности перейдет к покупателю после полной уплаты всех платежей по договору лизинга до 3 сентября 2025 года. До этого момента владельцем имущества будет оставаться Ощадбанк.

Общая стоимость недвижимости - 797 727 551 грн. Победитель аукциона сначала должен оплатить первый платеж, размер которого он предложил во время торгов, а затем ежемесячно будет вносить оставшуюся сумму согласно графику.

Из чего состоит объект продажи ?

По данным Ощадбанка, административно - гостиничный центр, включающий отель Ramada Encore и БЦ " Европа ", имеет общую площадь. 39,59 тыс. кв. м. 22-этажная гостиница рассчитана на 332 номера и 58 апартаментов. Инфраструктура включает в себя конференц-центр общей площадью более 4 тыс. кв. м на 20 конференц-залов, двухуровневый паркинг площадью 17,5 тыс. кв. м, фитнес-центры, рестораны и т.д.

Бизнес-центр "Европа" относится к классу В+ и объединяет все, что необходимо для современного бизнеса.

Стоит отметить, что Ощадбанк не впервые выставляет эти объекты на продажу, в частности, в декабре 2024 года. Однако торги не прошли.