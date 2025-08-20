Відбувся аукціон з продажу готелю Ramada Encore і БЦ "Європа" у Києві: яка переможна ціна

19 серпня відбувся аукціон з продажу комплексу комерційної нерухомості на Столичному шосе в Києві, до якого належать чотиризірковий готель Ramada Encore і бізнес-центр "Європа". Продаж об'єкту вартістю майже 800 млн грн відбувся через фінансовий лізинг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані платформи електронних торгів OpenMarket ДП "Сетам".

Як проходив аукціон?

Аукціон почався зі стартової ціни у 10 млн грн. Усього заявки подавали вісім учасників, але трьох було відхилено ще до початку торгів через несплату гарантійного внеску. Під час торгів інші учасники збільшували суму на мільйон гривень. Крім того, були особливі ставки: №6 — 40 000 100 грн, №4 — 90 099 999 грн, №7 —131 000 100 грн, №1 —150 100 000 грн. Переможцем став учасник під номером 5, який запропонував — 201 000 100 грн за об’єкт. Його ім'я не розголошується.

Умови продажу

Продаж цього об’єкта відбувся через фінансовий лізинг на 10 років. Важливо, що право власності перейде до покупця лише після повної сплати всіх платежів за договором лізингу до 3 вересня 2025 року. До цього моменту власником майна залишатиметься Ощадбанк.

Загальна вартість нерухомості — 797 727 551 грн. Переможець аукціону спершу має сплатити перший платіж, розмір якого він запропонував під час торгів, а потім щомісяця вноситиме решту суми згідно з графіком.

З чого складається об’єкт продажу ?

За даними Ощадбанку, адміністративно-готельний центр, що включає готель Ramada Encore та БЦ "Європа" має загальну площу 39,59 тис. кв. м. 22-поверховий готель розрахований на 332 номери і 58 апартаментів. Інфраструктура включає конференц-центр загальною площею понад 4 тис. кв. м на 20 конференц-залів, дворівневий паркінг площею 17,5 тис. кв. м, фітнес-центри, ресторани тощо.

Бізнес-центр "Європа" відноситься до класу В+ і поєднує все необхідне для сучасного бізнесу.

Варто зауважити, що Ощадбанк не вперше виставляє ці об’єкти на продаж, зокрема у грудні 2024 року. Однак торги не відбулися.